芝麻凍飲驚變爆漿曱甴屍！台茶飲店致歉最高罰款可達5千萬
撰文：中天新聞網
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蟑螂一家大小全裝進去！ 台灣台北市一名男子日前（25日）到知名台式飲品店「鶴茶樓」，點了一杯內含芝麻凍的飲料，怎料喝到一半竟發現有脆脆的口感，咬下去還爆漿。
打開看才發現咬下的竟是蟑螂，不料，撕開封膜後才驚見「整杯都是」。對此，台灣台北市衛生局表示，目前已派員前往稽查。
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台灣食品藥物管理科林冠蓁科長表示，已派員前往鶴茶樓稽查，並針對人員衛生管理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理等加強查核，複查若不符合規定，將依違反台灣《食品安全衛生管理法》處台幣6萬至2億元罰款（約港幣14655至48,852,540元）。
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對此，鶴茶樓日前也在Facebook上發布聲明稿表示，總部對此事件表達最深的歉意，並對該顧客帶來的不便深表歉意，「我們也很擔心顧客的身體狀況，對於受影響的顧客我們也已主動聯繫並積極處理中……如有需要，我們也會全力配合政府等相關部門的調查，並承擔應有的責任」，並指出，將會加強所有員工的衛生培訓，並請台灣北市晴光店26日公休1日進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。
為什麼蟑螂總喜歡爬到人的耳朵裡？該如何處理？（按圖👇👇👇）
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