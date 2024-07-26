食物安全｜熱食可否放雪櫃？食物又熱又凍易生菌 營養師1招減風險

隨著夏天的到來，氣溫逐漸升高，食物的保存方式也成為許多民眾關心的話題，尤其很多人想知道，熱的食物可以直接放雪櫃嗎？剛煮好的飯菜馬上放雪櫃，雪櫃會容易壞掉？



台灣營養師嫚嫚表示，熱的食物是可以直接放雪櫃的，尤其夏天天氣熱，食物盡量不要在室溫放超過1小時以上，否則容易造成細菌過度繁殖，增加食物中毒的風險。

熱的食物可以直接放雪櫃？（按圖看清👇👇👇）

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熱的食物可以直接放雪櫃

對於許多人擔心熱食直接放入雪櫃會導致雪櫃故障，台灣營養師嫚嫚指出，功率正常的雪櫃具有良好的冷卻效能，不會因為放入熱食而輕易損壞。然而，為了避免熱食影響到雪櫃內其他食材的儲存狀態，嫚嫚建議民眾可以在雪櫃接近上層的位置，空出一個單獨的區域來放置較熱的食物，以減低溫度變化對其他食材造成的影響。

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加熱食材溫度須達70度C以上 確保食用安全

除了正確的保存方式外，嫚嫚也提醒民眾，若要食用先前冰存的食材，在加熱時一定要注意溫度要超過70度C以上，才能確保食物的安全性，避免食用到已經變質或滋生細菌的食物。

嫚嫚強調，夏季飲食除了要注重新鮮度和衛生外，正確的保存方式和加熱溫度也是確保食物安全的關鍵。只要掌握這些原則，民眾就能安心享用美味的餐點，度過炎炎夏日。

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