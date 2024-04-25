食物安全｜4歲童吃溏心蛋喪命！疑因蛋白未熟？專家3招煮蛋防染菌

糖心蛋是很多媽媽會做給孩子吃的料理，通常會煮到蛋黃半生熟，剝殼後泡入調好的醬汁中，冰鎮一晚上入味再吃。不過，中國有一名4歲男童，在吃了糖心蛋後卻身亡，最後懷疑可能是蛋沒煮熟，有沙門氏菌感染造成。台灣無毒教母譚敦慈提醒，煮蛋一定要蛋白全熟，糖心蛋這類剝殼後不會再煮熟的蛋類，處理時更要注意避免污染。



男童吃糖心蛋竟送命 懷疑沙門氏菌感染

綜合陸媒報導，這名男童是由奶奶照顧，因為喜歡吃蛋黃沒有煮熟的糖心蛋，奶奶就把家中的一籃雞蛋，全部煮成糖心蛋。沒吃完的就放進雪櫃，分幾天吃。結果幾天後，男童出現暈厥、身體虛弱，緊急送醫卻宣告不治。醫師發現，可能是糖心蛋沒有煮熟，加上放進雪櫃時間太長，滋生大量細菌造成。而最常見的致病菌是沙門氏菌，一旦被這種細菌感染，通常在8到72小時內，出現腹瀉腹痛、發燒、渾身無力等症狀。

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煮好的蛋放雪櫃以3天份為限 煮蛋一定要把蛋白煮熟

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，她自己會煮水煮蛋，但一次最多就是3天份的量，煮好後，冰在七分滿的雪櫃中盡快吃完，如果雪櫃東西太多，就不能煮好放3天，要縮短天數。此外，要選洗選蛋，煮蛋前再用水洗過，煮的時候一定要把蛋白煮熟。

煮好的蛋沖涼要用開水

她強調，蛋白如果不熟，會有抗生物素蛋白，這會影響蛋的營養被吸收，所以蛋白一定要煮熟。一般糖心蛋的做法是煮到蛋黃半生熟，剝殼後，泡入醬汁，這過程中都有可能受到污染。針對這次糖心蛋感染致命，不確定是哪個環節有污染，只能建議除了挑洗選蛋、煮蛋前洗乾淨之外，煮好的蛋要沖涼一定要用煮過的開水，碰過蛋的手也要徹底洗乾淨。而在醬汁部分，可能用到洋蔥、蒜頭等生食，雖然有些會用油潑法，也就是把熱油淋在蔥薑蒜上，但這種做法並不能完全殺菌，因此醬汁如果無法完全煮熟，也容易有污染問題。

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加熱可以殺死沙門氏菌

她強調，沙門氏菌只要加熱就能殺死，一般做滷蛋，因為水煮蛋之後還有過滷煮熟的步驟，所以剝完蛋殼沖洗可以用自來水，反正還會再滷熟；但是如果是糖心蛋，煮好去殼就浸入醬汁，一定要每個步驟都盡力降低污染可能性。

蔥薑蒜最後才下要用熟食砧板 油潑法不易完全殺菌

譚敦慈建議，以她自己的做法，浸泡的醬汁一定是先熱油後，放入蔥薑蒜炒過再加水製作，不會採用潑油的方式。而一般人也很容易忽略生熟食分開處理，以為蔥薑蒜屬於生食，要用生食的砧板，但其實這類調味料，如果是最後才要下的，應該要算熟食、用熟食的砧板，以免生食砧板可能前面切過肉類，後面又接著切蔥薑蒜，提高污染的可能性。她也呼籲，夏天會有較多生食、涼拌等，一定要注意寄生蟲問題，盡量少吃生的食物。

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