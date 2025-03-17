消委會鹽｜海鹽岩鹽比餐桌鹽健康？消委會9款滿分鹽1款不宜煎牛扒

消委會鹽｜海鹽、岩鹽有什麼分別？海鹽、岩鹽都比餐桌鹽健康嗎？低鈉就好？消委會曾對食鹽進行檢測，39款鹽樣本中有9款獲評為滿分，包括海鹽和餐桌鹽。究竟海鹽、岩鹽、餐桌鹽有什麼不同？如何選擇才健康？怎樣配搭食材最好？



鹽是什麼？鹽3大功效

鹽，主要成分為氯化鈉，約60％是氯，40％是鈉。我們一提到鈉，就像是洪水猛獸，影響血管健康，提升高血壓、心臟病等風險。其實，鈉是維持人體機能運作的必要元素，有助協調神經的傳導、肌肉的收縮和電解質的平衡。因此，適量攝取還是很重要．

據世衞建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克食鹽，相當於1平茶匙）



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近年不少講求健康人士都追捧海鹽，海鹽真的較其他鹽健康？（photo AC）

海鹽是什麼？

海鹽是通過將海水引入鹽田，蒸發成結晶後，再經過日曬、粉碎、洗滌、乾燥等多重工序製成。據消委會資料，當中有一種稱為「鹽之花（Fleur De Sel）」，是由人手從海鹽鹽池表面最上面一層採收而來，顏色雪白。

岩鹽當中最為人熟悉的是喜馬拉雅岩鹽（Himalayan Salt），因呈玫瑰色，又稱玫瑰鹽。（monicore＠pexels）

岩鹽是什麼？

岩鹽是數百萬年前因地殼變動，鹹水湖經長期蒸發乾涸而形成的鹽礦沉積物，透過鑽取、爆破、挖掘和採集等方法得來。當中最常提及的是喜馬拉雅岩鹽（Himalayan Salt），因其顏色呈玫瑰色，又稱玫瑰鹽。

餐桌鹽（精鹽、精製鹽）是什麼？

餐桌鹽或精製鹽是將海水經過純化處理後製成，會把當中的雜質及有害污染物過濾，再重新結晶製成，也連帶礦物質也去掉，幾乎不含其他天然礦物質，最後只剩下氯化鈉，營養價值相對較低。

海鹽、岩鹽跟精製鹽最大分別含較多礦物質，如微量的鉀、鎂、鈣、鋅、磷、碘等，但當中佔最多的仍是鈉。（envato）

海鹽、岩鹽較多礦物質 亦含金屬污染物、微塑膠？

海鹽、岩鹽跟一般餐桌精製鹽最大分別是當中除了鈉，還含較多礦物質，如微量的鉀、鎂、鈣、鋅、磷、碘等，而海鹽和岩鹽的礦物質成分相近。不過，所有食鹽中的礦物質，佔最多的仍是鈉，因此即使相對營養價值較高，也不能攝取過量。此外，當中亦可能含重金屬或塑膠。消委會鹽檢測｜14款沒金屬污染 減高血壓致癌風險

消委會食鹽檢測｜９款滿分最平$2.6包

消委會第522期報告中，從市面抽取了39款食鹽進行檢測，當中逾6成檢出金屬污染物，兩成海鹽檢出微塑膠。部分岩鹽被檢出鉛含量超標，以及含總砷。經日常飲食慢性接觸鉛，有機會影響神經系統，出現高血壓、貧血、腎功能受損，甚至生育能力也受損。至於攝入過多的砷，可致人體急性中毒，長期攝入無機砷亦可增心血管疾病、肺癌、皮膚癌等風險。

然而39款食鹽樣本中，也有9款評為滿分，不含金屬污染物、微塑膠或塑化劑，可以安全食用。當中包括海鹽和餐桌鹽。（請按下圖👇👇👇，由價格高至低排序，零售價為約數）

+ 5

1. The Spice Hunter Sea Salt $56.5（聲稱來源：美國）

2. 食益寶加鹽鹼 $27.5（聲稱來源：紐西蘭）

3. 伯方の塩焼塩* $23（聲稱來源：日本）

4. Simply M&S 餐桌鹽 $15（聲稱來源：英國）

5. Golden Shore 粗海鹽 $12（聲稱來源：澳洲）

6. TESCO 餐桌鹽 $10.9（聲稱來源： 英國）

7. 御萬家粗鹽 $4.9（聲稱來源：中國）

8. 首選牌粗鹽 $2.9（聲稱來源：中國）

9. 第一牌天然粗海鹽 $2.6（聲稱來源：香港）



*燒鹽：利用高溫燒煮或日曬方式將海水濃縮製成鹽。此類鹽通常產自日照較不強烈的地區，例如日本東北、沖繩和東京外海島嶼一帶。

鹽與食材配搭

鹽是烹調不可或缺的材料，不僅用作調味，也能提升食物的風味。消委會建議不同類型的食鹽與不同食材的科學配搭，能帶來略有不同的效果。

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1. 餐桌鹽：宜煎脆邊荷包蛋、不宜為肉扒調味

由於餐桌鹽多為細粒或粉狀，易於溶解和滲透，灑少許在荷包蛋上可作為調味。但若作肉扒調味，鹽會溶透至肉的內層，導致肉質脫水，減少肉汁，因此不適合用於肉扒的調味。

煎牛扒最好用海鹽或岩鹽，肉質更鮮嫩。（envato）

2. 海鹽或玫瑰鹽：適宜肉扒調味

因海鹽或岩鹽顆粒較粗，會停留在表面，不會立即溶透入肉的內層，既可帶出食材的味道，又能保持豐富的肉汁，使肉質鮮嫩。而且這兩種鹽包含礦物質，味道並非單一的鹹，能讓味道更有層次。

3. 煙燻鹽：宜用於脂肪多的肉類、雞髀菇

煙燻鹽是以炭火低溫煙燻製成，其煙燻的味道可中和脂肪的油膩感，例如牛扒、豬腩。有些新派素菜也會利用煙燻鹽，例如雞胸肉等，營造燒烤的效果。

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4. 鹽之花：灑在鵝肝、深海魚最夾

與高級食材最相配，如灑在鵝肝、深海魚或高質牛肉上，可提升風味。

參考資料：消委會、第522期