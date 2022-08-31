高血壓｜醫生推介低鈉鹽減身體負擔2類人不宜　降壓6守則S-ABCDE

都市人平時吃得好、重口味，又缺乏運動，導致高血壓患者越來越多。許多上了年紀的人認為，吃低鈉鹽可以預防血壓惡化，這是真的嗎？台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科教授、心臟內科主治醫生王宗道表示，低鈉鹽不僅提供鉀，且鈉含量只有食鹽的一半，對高血壓患者來說是不錯的替代品。



攝取過多鈉 恐致血壓上升

王宗道表示，鈉是一種礦物質，屬於人體不可缺的元素，若飲食攝取過多，血壓就可能上升，也就是食鹽（氯化鈉）的攝取量和血壓值之間有着明顯正相關。

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一般食鹽中主要成分為氯化鈉，而市售低鈉鹽是用氯化鉀取代氯化鈉，王宗道坦言，在攝取量不變的情況下，大家可減少鈉的攝取，如果為單純高血壓的病人可適量使用低鈉鹽，以維持血壓穩定。

低鈉鹽非人人適合 建議病友先諮詢醫生

王宗道指出，若高血壓患者正服用保鉀型利尿劑、血管張力素轉化酶抑制劑、心律不整用藥等藥品，長期食用低鈉鹽，可能引發血鉀堆積，而引起高血鉀的不良反應。此外，腎臟疾病病人因排鉀能力較差，易造成高血鉀，增加心律不整、心衰竭的風險，也不適合食用低鈉鹽，建議患者在改用低鈉鹽前，先詢問醫生、藥劑師、營養師等專業醫療人員。

王宗道強調，高血壓患者應遵守「低鹽、低鈉」飲食原則，如果口味較重、常吃加工食品，就可能攝取過多的鈉鹽，讓血壓更難控制。但如果都不吃鹽，則矯枉過正，也會影響健康。

遵守6大守則 可有效降低血壓

王宗道特別提出「降壓6守則」（S-ABCDE），只要病友調整日常生活型態，就可有效地降低血壓：

守則1：限制鈉攝取（Sodium restriction）

守則2：限制飲酒量（Alcohol limitation）

守則3：減重（Body weight reduction）

守則4：戒煙（Cigarette smoke cessation）

守則5：得舒飲食（Dash diet）

守則6：運動（Exercise）



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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