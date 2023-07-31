低鈉鹽｜低鈉高鉀對1類人可能係毒藥！岩鹽海鹽哪樣好？點解加錪?

低鈉鹽顧名思意義，就是鈉含量較低的鹽，這種鹽對普通人來說可能較健康，但對腎病患者而言卻不一定。此外，還有岩鹽、海鹽，據說對健康也有很大益處，哪種鹽對身體較好呢？加碘鹽對身體又有什麼幫助？



鹽（istockphoto）

低鈉鹽有效降低鈉攝取 惜鉀含量高腎病不宜

低鈉鹽是以碘鹽為原料，再添加一定分量的氯化鉀和硫酸鎂，從而改善體內鈉、鉀、鎂的平衡狀態。低鈉鹽含有60％-70％的氯化鈉，同時還有20％-30％的氯化鉀和8％-12％的硫酸鎂。一般人食用，不但可有效減少鈉離子攝入，更能預防高血壓、心血管疾病的風險。

低鈉鹽（istockphoto）

但這益處卻不適用於腎病或腎功能不足的人士。如上文提及，低鈉鹽的顯著特點是鈉含量減少，鉀含量增多。而當腎功能不足時，身體排泄鉀的能力便會受影響，令鉀不能有效排出體外，更有機會引起四肢無力、頭暈、心律不正，甚至猝死的情況。故腎病或腎功能不足人士謹記要慎用低鈉鹽！

岩鹽、海鹽有什麼分別？

海鹽和岩鹽一樣，都含有微量的礦物質，包括碘、鉀、鎂、鈣、鋅等。海鹽是由海水中提煉出來，海水被引入鹽田後，經日曬、蒸發、結晶所製成。岩鹽則是數百萬年前因地殼變動而形成的鹽礦沉積物，普通常見的外表為粉紅色，它們是從鑽取、爆破、挖掘和採集等方法得來。

岩鹽（istockphoto）

那麼兩種鹽中應選擇哪款呢？海鹽和岩鹽當中含有的礦物質成分其實非常相近，除了鈉離子外，都含有微量的鎂、鉀、鈣、鋅、碘等。但品質高的岩鹽，它的鐵質可比海鹽更豐富，大家可以按身體所，需選擇適合的鹽。

加碘鹽提供人體營養素 3大功效可護腦

鹽（istockphoto）

碘是一種身體無法自行合成的必需營養素，若長期攝取不足，可導致甲狀腺腫大、其功能低下、代謝趨緩等情況。如嬰幼兒在成長時期攝碘不足，有機會導致甲狀腺素分泌不足，造成心智功能障礙、身體發育遲緩。

根據台灣國健署指，他們建議7至18歲的兒童、青少年每日碘攝取量為100至130微克、19歲以上年齡層每日碘攝取140微克，孕婦則為200微克。而每日食用含碘鹽巴約6公克，即能攝取到約120至198微克的碘。

總括而言，碘有以下3大功效：

1、維持良好發育。

2、幫助腦、神經系統，智力的正常發展。

3、維持甲狀腺健康、身體代謝。

資料來源：自由健康網/消委會/東方網