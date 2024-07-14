濕疹原因｜多吃1克鹽增濕疹11%風險！1沖涼習慣加重異位性皮膚炎

根據《華盛頓郵報》報導，加利福尼亞大學舊金山分校有項最新研究發現，吃太多鹽可能會增加成人罹患濕疹的風險。



濕疹也稱異位性皮膚炎，是一種常見的皮膚病，會導致皮膚發炎、刺激與搔癢；雖然約有10%的美國人患有濕疹，但具體原因尚不明確。皮膚科醫生表示，這項發表在《JAMA Dermatology》期刊的研究，將進一步探討鹽在此類皮膚病中的作用。

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尿液鈉含量與濕疹嚴重度的相關性

研究顯示，每天多吃一克鹽，成人罹患濕疹的風險就會增加11%。研究人員分析來自英國生物樣本庫中215,832名成年人的尿液樣本和醫療記錄，發現其中有5%、大約10,839人被診斷為濕疹；此外，尿液樣本中檢測到的鈉含量愈高，濕疹嚴重程度的可能性也愈大。

鹽的攝取與濕疹間的因果關係 需再進一步研究

該研究的主要作者，也是加利福尼亞大學舊金山分校醫學院皮膚病學副教授Katrina Abuabara指出，雖然這項研究顯示了風險的小幅增加，但還需要更多研究來確認這個結果。她解釋道，鹽的攝取量可能與濕疹有關，因為研究人員發現鈉可能在皮膚中積累並引發炎症，且流行病學數據顯示個人的飲食習慣與濕疹具有關聯。然而，該研究結果顯示鹽與濕疹之間的關聯，並非因果關係。此外，多數研究參與者為白人（95%），且來自英國生物樣本庫的志願者年齡普遍較大，健康狀況也較好。

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含鹽量較高的速食與濕疹發病率有高度相關

2013年有項全球兒童研究也發現，經常吃含鹽量較高的速食與濕疹發病率有高度相關，但速食中其他成分也可能會影響結果。Abuabara計劃進一步研究，減少鈉的攝入是否會減輕濕疹的嚴重程度。她表示，還不清楚減少鈉的攝取量是否能有效減輕濕疹，所以需要有更多研究來提供具體的飲食建議。

執業專家與皮膚病學臨床教授：需進一步研究確認結果

美國明尼蘇達州知名診所Saranya Wyles博士表示，這些發現為進一步研究提供了一個好的起點，但基於參與者的單次尿液樣本，結果並不具決定性，「可以說這是個潛在的假設，但我不認為這是確定的，我們必須謹慎對待它的解釋方式」。賓州大學佩雷爾曼醫學院皮膚病學臨床教授Bruce Brod則指出，異位性皮膚炎在兒童中最為常見，而這項研究的參與者是平均年齡56歲的成年人。

多種因素共同作用對濕疹的影響

濕疹涉及皮膚屏障功能的問題，Brod教授表示，影響因素包括洗澡頻率、居住地的溫濕度，以及接觸的物質。他強調「我們喜歡洗長時間的熱水澡，但高溫、熱水和肥皂可能會加重異位性皮膚炎」。據美國國家衛生院表示，煙草煙霧、其他空氣污染物以及某些護膚品和肥皂中的香料也可能導致異位性皮膚炎。Wyles博士補充道，濕疹通常發生在皮膚摺皺處，如手臂內側和膝蓋後側，並且會引發「抓癢循環」，也就是癢了就抓、抓了又更癢，進而引發更多炎症、損害皮膚屏障。

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保濕對於濕疹治療的重要

Wyles博士說道，留意定期保濕會有助於保護皮膚屏障。如果皮疹有明顯發炎，建議與皮膚科醫師討論使用局部類固醇或其他治療方法，在更嚴重的情況下，也有口服和注射藥物可供使用。「最重要的是保護皮膚屏障，讓皮膚保持水合狀態」，Wyles博士表示，甚至可以使用非處方保濕霜來緩和濕疹的發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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