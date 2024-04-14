傷腎食物｜5種高油高鹽有餡食物 易致腎功能大幅下降　餃子排第3

不只高血壓、糖尿病等疾病會導致慢性腎衰竭！台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，高油、高鹽、高熱量的食物也是傷腎大魔王，並點名5種常見的傳統包餡食物，呼籲腎友少吃。



台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專指出，在台灣，高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群仍是造成慢性腎衰竭的常見原因，不過，除了這些疾病會破壞腎臟，高油、高鹽、高糖、高熱量的食物也是傷腎大魔王。

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洪永祥點名「5大傷腎高熱量包餡食物」排行榜：

第五名：胡椒餅／1顆約350卡

第四名：鮮肉大餛飩湯／8顆約400卡

第三名：水餃／10顆約500卡

第二名：小籠包／8顆約520卡

第一名：鍋貼／10顆約750卡



護腎飲食3訣竅（按圖看清👇👇👇）

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洪永祥說明，澱粉是高熱量，五花肉也是高熱量，當澱粉緊包著五花肉，會使油脂完全吃進肚「超級傷腎！」。洪永祥分享，在門診經常遇到腎友不小心吃到上述5種包餡食物，使腎友腎功能大幅往下掉，建議有腎臟疾病的民眾，還是少碰為妙。

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