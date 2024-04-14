傷腎食物｜5種高油高鹽有餡食物 易致腎功能大幅下降 餃子排第3
撰文：中天新聞網
出版：更新：
不只高血壓、糖尿病等疾病會導致慢性腎衰竭！台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，高油、高鹽、高熱量的食物也是傷腎大魔王，並點名5種常見的傳統包餡食物，呼籲腎友少吃。
台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專指出，在台灣，高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群仍是造成慢性腎衰竭的常見原因，不過，除了這些疾病會破壞腎臟，高油、高鹽、高糖、高熱量的食物也是傷腎大魔王。
相關文章：傷腎食物｜12歲女童常吃1食物終身洗腎！傷腎10美食第1年輕人最愛👇👇👇
+19
洪永祥點名「5大傷腎高熱量包餡食物」排行榜：
第五名：胡椒餅／1顆約350卡
第四名：鮮肉大餛飩湯／8顆約400卡
第三名：水餃／10顆約500卡
第二名：小籠包／8顆約520卡
第一名：鍋貼／10顆約750卡
護腎飲食3訣竅（按圖看清👇👇👇）
+3
相關文章：護腎飲食｜營養師教3訣竅逆轉慢性腎病 喝水不喝湯、吃飯不吃麵?
洪永祥說明，澱粉是高熱量，五花肉也是高熱量，當澱粉緊包著五花肉，會使油脂完全吃進肚「超級傷腎！」。洪永祥分享，在門診經常遇到腎友不小心吃到上述5種包餡食物，使腎友腎功能大幅往下掉，建議有腎臟疾病的民眾，還是少碰為妙。
高鹽陷阱｜4款湯鈉驚人超傷腎！營養師教6調味助減鹽每餐宜飲多少一日三餐容易肥？日醫提出：餓了才吃更健康！1類人要小心易傷腎椰菜好處｜胃痛女長期吃藥傷腎！醫生2招教食椰菜即改善更防6癌症食物中毒丨網友熱議8食物中毒症狀 腹瀉最常見 2飲料促恢復健康隔夜餸保存｜剩菜放雪櫃正確6招 最長可放1個月！什麼盛載都有關腸胃脹氣｜噁心冇屁放？5招改善脹氣減吃高油高糖 食飯唔好講嘢！
延伸閱讀：
「初瓦、嚮辣」疑食物中毒7人送醫！廚房噁照曝 王品集團回應了
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」