咖啡功效｜咖啡+檸檬汁延壽？專家推4種神奇配搭1物代糖低卡甜5倍

咖啡要飲得健康必須要「飛沙走奶」？早前台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師、有「無毒教母」之稱的譚敦慈就分享了自己的非一般咖啡加料大法，這原來不僅可令咖啡的口味更出彩，還有意想不到的健康效果。



糖和奶被認為會破壞咖啡的健康功效，其實可考慮以蜜糖和豆漿替代。（旭刚 史@Pixabay）

咖啡功效｜加蜜糖甜5倍 美容效果倍升

譚敦慈在節目《醫點不誇張》中表示，自己每天都會為咖啡加料。她指出不少研究證實，喝咖啡對預防心臟血管疾病、失智都有幫助，但別加糖加奶。想咖啡喝得健康卻又嫌齋啡太單調？其實簡單地將糖換成蜂蜜，已可令健康效果大提升。首先蜂蜜的熱量比糖少，甜度約是糖的5倍，而且含豐富的多酚和氨基酸，配上多酚含量也很高的咖啡，美容效果倍升。不過譚敦慈的配料就比較另類，她會為咖啡加入幾滴檸檬汁，指這有助增加長壽荷爾蒙！

一起來看看那些出人意表的咖啡配搭，如何為健康效力加碼！

咖啡配搭1｜咖啡+檸檬=加強抗氧化

檸檬咖啡是在咖啡中加入檸檬汁或檸檬片，就像我們地道的檸檬茶。這種配搭在意大利和俄羅斯都是常見的做法。近年網上不少人指「檸檬咖啡有減肥功效」，事實上，暫時沒證據表明它有燒脂作用。不過檸檬含豐富的維他命C等營養成分，具強大的抗氧化作用，也有助減輕疲勞，提升免疫力。而在減少三酸甘油酯這功效上，咖啡和檸檬頗為相近，一起攝取，可望效果進一步提升！

檸檬咖啡的風味和我們熟悉的檸檬茶杷近。（Kozjat@Unsplash）

加了檸檬的咖啡的味道會變得清爽，而且檸檬的酸會帶出咖啡的甜味，降低苦澀，帶來喝咖啡的新感受。

咖啡配搭2｜咖啡+乳酪=腸道暢通

乳酪配咖啡這配搭，據說是起源於咖啡文化發達的越南河內，因為當地主要種植的咖啡豆苦味較濃，加入乳酪，便令口味變得溫和。乳酪含多種類型的乳酸菌，有益腸道，助緩解便秘。此外，還含豐富蛋白質，是人體必要的營養素，對人體組織的修復起重要作用。研究發現咖啡比溫水更能促進排便，配上乳酪，效果陪增！

咖啡和乳酪都是我們的早餐常客，不妨大膽一點，將兩者直接混合！（Ayako S @pexels）

做法：將比例為1:1乳酪和熱咖啡混合即可。



咖啡的苦味和乳酪的酸味會創造出完美的和諧，酸味更能凸顯咖啡的香氣。

咖啡配搭3｜咖啡+牛油果=維持血管健康

牛油果竟然可以是咖啡的好拍檔！它本身就是營養豐富的超級水果，含有豐富的維他命E和C，不但美肌功效超班，更有助預防動脈硬化、高血壓，也有調節腸道的作用。

材料：

牛油果半個

牛奶200毫升

咖啡50毫升（宜選味道教濃的）



做法：將牛油果加奶打成奶昔，再將泡好的咖啡倒入奶昔中即可。也可按個人喜好加點蜜糖。



先將牛油果打成奶昔，才加入濃厚咖啡。（Dixit Dhinakaran@Unsplash）

咖啡配上牛油果，效果出奇地和諧，為了不讓牛油果的香削弱咖啡的味道，宜配搭較濃的咖啡。濃稠的牛油果咖啡口感會綿密相當飽肚，是早餐的營養好選擇。

咖啡配搭4｜咖啡+肉桂=穩定血糖

致力研究健康飲食的日本醫生鎌田實在著作《鎌田式長壽飲食》中介紹了對血管健康有益的食物「肉桂咖啡」。他指出咖啡和肉桂中含有的多酚具有很強的抗氧化能力和血管舒張作用，兩者結合起來效果會更好。而肉桂中所含的多酚和香豆素等成份能有效穩定血糖。肉桂還能促進消化，有望緩解餐後血糖快速上升。

肉桂和咖啡算是較常見的配搭，不過一般會用肉桂粉，鎌田指肉桂粉易結塊，用肉桂條效果更佳。（Ирина Мищенко＠Pixabay）

做法：把1/10支肉桂棒放入一杯150毫升的咖啡中浸泡。（時間可按自己喜好而定。）



肉桂咖啡有令人放鬆的香氣和味道，對於改變心情很有效。咖啡的苦味與肉桂的甜味和辛辣香氣完美調和，具有緩解壓力和疲勞的功效。

參考資料：咖啡豆研究所／AERAdot./ unico