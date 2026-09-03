木瓜功效｜木瓜豐胸只1類人有效？專家推2食譜加1物消脂健腦補腎

多吃木瓜可豐胸，這民間傳說由來已久，坊間亦有不少由木瓜提煉的豐胸產品。雖然營養師普遍否定此說法，但也有不少有實試經驗的女性堅稱效果顯著。不過，即使木瓜豐胸效果存在爭議，但它卻真有令人「變靚」的本事！



木瓜功效｜木瓜酵素豐胸關鍵？

木瓜功效中，相信木瓜可以豐胸的論據是，木瓜所含的木瓜酵素和維他命A能刺激女性荷爾蒙分泌，促進乳腺發育，而木瓜酵素更可分解蛋白質，能促進身體對蛋白質的吸收，有助豐胸。

台灣YouTuber福爾思庭曾自稱喝青木瓜排骨湯30天後成功升一cup。（IG@robertzona）

不過，這種說法被營養師普遍否定。一般專業意見認為，酵素必須和蛋白質直接接觸才能產生作用。木瓜被吃到胃中，木瓜酵素會被分解，即使真的有豐胸作用，也無力發揮。而烹煮過的木瓜，它的酵素也會因受熱失去活性。而更根本的是，目前並沒有任何科學的證據顯示，木瓜酵素和維他命A有刺激女性荷爾蒙分泌的作用。因此以這觀點來證明吃木瓜能夠豐胸，被認為站不住腳。

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木瓜功效｜木瓜魚湯刺激乳腺 令胸部增大

事實上，木瓜和豐胸相關的情況是有的。女性在哺乳期間，喝木瓜魚湯的確可刺激乳腺，有助增加乳汁，令胸部更大。但普通人沒有乳汁，不會有這效果。所以，即使不時有女性表示喝了木瓜湯、木瓜奶等成功升cup，也只能視之為個別事件，並未有科學的佐證，不宜有過分期望。不過對於女性而言，即使木瓜未必能有助升cup，卻也是不可錯過的健康美顏水果。

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女性在哺乳期間，喝木瓜魚湯的確可刺激乳腺、增加乳汁，有豐胸的效果。(wendywei@pexels)

木瓜功效｜健康美顏

木瓜功效１：修護皮膚、抗衰老

木瓜富含維他命C和茄紅素，能防止皮膚老化。

木瓜功效２：護髮育髮

含皮脂產生所需的維他命A，能夠保持頭髮濕潤。

木瓜即使豐胸無效，也有很多其他好處，例如護眼、防便秘等。（GettyImages）

木瓜功效３：護眼

木瓜含抗氧化劑葉黃素、玉米黃素，能保護眼睛健康；維他命C及E等同樣護眼。

木瓜功效４：防便秘

木瓜酵素有助消化，且纖維和水分含量高，有助預防便秘，維持消化道健康。

木瓜功效５：維護骨骼健康

維他命K可以改善鈣的吸收，能夠維護骨骼健康。

木瓜功效６：助防癌症

β-胡蘿蔔和茄紅素等抗氧化劑有助抗癌，有研究顯示吃木瓜可減低患乳腺癌風險。

青木瓜也可生吃，一般會切絲做沙律，纖維含量比熟木瓜高。（Pixabay）

生吃熟木瓜效果最佳

木瓜可分為青木瓜及熟木瓜，兩者都可生吃。青木瓜其實是未成熟的木瓜，口感爽脆，纖維含量較高。熟木瓜口感軟而甜，當中維他命A、C以及β-胡蘿蔔素等營養成分，則比青木瓜高出數十倍。從美味及營養角度看，熟木瓜更勝一籌。

相比起木瓜湯和木瓜糖水，生吃木瓜因沒經加熱而令酵素及營養素受到破壞，獲取的功效亦更佳。除了熱門之選木瓜鮮奶外，台灣養生料理達人周承俊推介了兩款充滿創意的配搭。

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木瓜食譜１｜排毒消脂木瓜乳酪

木瓜乳酪食譜

材料：木瓜200克、香蕉1條、山藥1小塊、蘋果半個、乳酪200毫升、水少許



做法：將材料洗淨去皮去籽切塊，加入乳酪及水，置攪拌機拌勻即可。



功效：排毒美顏，健脾補肺，助消脂。



木瓜除了配鮮奶外，還可配搭乳酪。（Steve Buissinne@Pixabay）

木瓜食譜２｜美白木瓜益力多

木瓜益力多食譜

材料：木瓜250克、銀耳適量、益力多1瓶、水少許



做法：銀耳洗淨浸泡，煮熟後放涼備用。木瓜去皮去籽切塊，加水及益力多置攪拌機拌勻。再放入銀耳稍為攪拌即可。



功效：消暑解熱，補腎健腦、美白肌膚。



原來益力多也可以是木瓜的好搭檔。（Gabriel Yuji @Unsplash）

雖然木瓜是健康美顏好選擇，不過性質寒涼，腸胃欠佳時不宜多吃。也要留意進食後會否引起過敏。

參考資料：元氣網／Precious.jp