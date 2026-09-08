秋刀魚功效｜防失智降三高奧米加3多過三文魚！煎焗炸3貼士去苦味

秋刀魚（英文：Saury、日文：さんま）每年9至11月最當造最肥美，由於身型細長，銀色魚肚如像一把武士刀，故名秋刀魚。除了刺身級秋刀魚，我們最常見的是超市的一包包急凍秋刀魚，低見$13/3條，約$4一條，雖然便宜但營養價值高，不過，最頭痛是應如何烹調，如何去除苦味？



秋刀魚身型細長，如像一把武士刀，因而得名秋刀魚。（ＶＣＧ）

秋刀魚營養｜降三高防失智 奧米加3比三文魚還豐富

秋刀魚含不飽和脂肪酸奧米加3，EPA、DHA豐富，比三文魚還高，有助降三高、防失智、血栓、降低腦中風的機率。秋刀魚亦富含蛋白質和維他命E，有益心臟，抗氧化力強。有研究顯示，每周吃魚超過一次，患阿茲海默症風險降低60%。而由於秋刀魚屬食物鏈下游的小魚，比深海大魚較少重金屬污染問題，適合一大小食用。可是，吃秋刀魚有時會帶點苦澀味。究竟苦味何來，又可以如何去除？

秋刀魚5大健康功效（按圖👇👇👇）

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秋刀魚營養｜護心防骨鬆5好處 DHA遠高於三文魚少重金屬點煮唔腥

魚油最豐富3大海魚抗炎降膽固醇 三文魚只第3 哪種1片=1周攝取量

日本人喜歡原條食用秋刀魚。（istock)

秋刀魚處理｜秋刀魚苦味何來？日本人最愛？

秋刀魚的苦味，主要來自它的內臟，對於日本人來說，就是喜歡牠的甘，在口腔裡回甘而不苦，故喜歡連內臟原條魚食用。但若有腥味，即代表秋刀魚不新鮮。除了苦味，秋刀魚不像三文魚大受歡迎，是因為它的魚刺和魚骨偏幼，不容易完全去掉，一不小心容易鯁喉。日本料理中的秋刀魚刺身或壽司，須先把秋刀魚起骨，故對食材新鮮度和師傅的技巧要求甚高。劏魚貼士｜日廚師教5刀起肉腹背背腹4字訣 10分鐘輕鬆劏魚起魚柳

秋刀魚處理｜脆炸連骨吃 煎焗毋須放油

一般家庭自家炮製秋刀魚，不外乎煎、焗或炸，即使急凍秋刀魚亦能做到很美味。炸的好處是是可以連骨吃，脆卜卜，適合佐酒作小食。秋刀魚有豐富的魚油，煎魚時可以毋須下油，以中細火慢慢迫出油脂，天然健康。

秋刀魚處理｜處理急凍秋刀魚４步驟 有效去苦味

1. 把急凍秋刀魚徹底解凍。

2. 將魚洗淨，在魚肚位置割一刀，取出內臟。

3. 用清水洗淨秋刀魚，不要沖洗太久，不然魚肉會爛。

4. 抹乾魚身便可烹調。



煎、焗、炸烹調秋刀魚的秘訣（請按下圖）

秋刀魚食譜｜煎秋刀魚

秋刀魚洗淨抹乾後，先下鹽和香草調味。煎魚不用太大火，亦不要翻動多次，秋刀魚易熟，中火每邊輕煎3分鐘便足夠。

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秋刀魚食譜｜焗秋刀魚

秋刀魚以鹽和香草醃製，先兩面輕煎，再以錫紙包裹，放一些洋蔥在底，焗爐用180°C焗10至15分鐘便成。

鹽燒秋刀魚是常見的日本料理。（視覺中國）

秋刀魚食譜｜炸秋刀魚

洗淨秋刀魚，徹底印乾後，切成數段，蘸上少許炸天婦羅粉，用150°C油溫炸數分鐘，蘸上喜愛的醬汁享用。