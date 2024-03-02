魚油營養｜三文魚富含奧米加3降血脂護心血管！6類人宜多補充魚油

魚油指的是從深海魚類中提煉出的油脂，主要來自生活在極低溫海水中的三文魚、鯖魚、秋刀魚和沙甸魚等。



這些魚類的脂肪因富含Omega-3 家族的多元不飽和脂肪酸，如EPA和DHA而保持液態，並在人體機能中擔任不同的角色。

秋刀魚5大健康功效（按圖👇👇👇）

+ 4

相關閲讀：秋刀魚營養｜護心防骨鬆5好處 DHA遠高於三文魚少重金屬點煮唔腥

什麼是EPA跟DHA?

EPA具有抑制發炎物質生成的能力，發揮抗發炎作用以保護心血管。此外，EPA還能降低脂肪酸的合成、提高膽固醇代謝速率，有助於調節血脂和血膽固醇水平。同時，它能活化血管內皮細胞的舒張因子，抑制血小板凝集，預防心肌梗塞和腦栓塞的發生。

DHA在大腦細胞和視網膜中豐富存在，人體可將EPA進一步轉化為DHA，是細胞膜和神經傳導物質的重要構成成分，提供腦神經突觸所需的營養，有助於增強學習和記憶能力，使思緒更靈活。此外，DHA是唯一能到達眼睛感光細胞的營養素，有助於提升視覺效能、減少光線損傷，同時降低黃斑部病變和青光眼的發生率，調節油脂分泌改善乾眼症。

相關閲讀：三文魚營養｜減肥護腦防心臟病 三文魚10大好處不只奧米加3豐富👇👇👇

+ 25

這6種人適合補充魚油

1. 高血脂：調節血脂、改善動脈粥狀硬化

2. 關節發炎及痠痛：減輕炎症

3. 用眼過度：視力保健

4. 大量用腦：提升記憶力、改善健忘

5. 懷孕及哺乳婦女：提供胎兒腦部發育養分

6. 兒童：助於大腦發育、提升學習效率



延伸閲讀：

魚油好處多推薦怎麼選？醫：忽略這 3 點小心補錯魚油功效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」