魚油營養｜魚油促新陳代謝調整體質？掌握3特性攝取時更便利有效

魚油的諸多好處已為人所周知，也因此有愈來愈多人將魚油做為日常保健品，全家大小調理健康的好幫手。但是有吃就代表身體充分吸收、發揮效果嗎？挑選好魚油，除了濃度更要重視「好吸收」，因為「有吸收才有效」。



對於生活忙碌、飲食作息不正常的上班族來說，魚油能促進新陳代謝、調整體質；對於年長者或三高族群可促進心血管健康；有關節炎、皮膚乾癢等慢性發炎困擾的族群，則可透過魚油達到抗發炎效果來減緩不適……雖然魚油好處多是眾所周知的事，但吃了就代表有效、多吃就有益嗎？

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由於魚油是脂溶性營養素，需要結合食物中的脂肪才更容易被人體吸收，也因此多建議隨餐補充，或是飯後30分鐘內食用為佳；加上吃下的魚油需要經過食道、胃，來到小腸、大腸，每過一關其吸收率就會打折；而且人體每天的吸收狀況也會受到壓力、情緒及飲食影響而有所變化。由此看來，魚油不是吃進去就好，要真正吸收、發揮效用確實是很困難的一件事。

易吸收：比起高濃度，高吸收率更是關鍵因素

也因此，如何提高魚油的「吸收率」成為關鍵因素。過去常聽到廠商強調魚油濃度，但是高濃度並不代表高劑量，想要有魚油的保健效用，「有效性」才是更該留意的。首先須確保劑量足夠符合需求，再來，吃了有感的關鍵因素就是「吸收率」，唯有讓吸收率更高、更穩定，才能將魚油的營養價值最大化。

一般魚油因油水不相容，較難與胃液混合並被分解；現在有廠商引進醫藥界的SEDDS吸收提升科技，將親水成分包覆魚油，並乳化成只有一般魚油1/100大小的極小分子，使其易於與胃液混合，更容易被消化分解，營養更好吸收。

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簡而言之， SEDDS（Self-emulsifying Drug Delivery Systems）吸收提升科技就是讓油脂類的營養素能被人體充分吸收利用的特殊技術，能讓魚油不受壓力、情緒及飲食的影響，穩定又高效地被人體吸收，發揮其完整的營養價值。此外，因為魚油可被快速分解吸收，不會在胃液中滯留太久產生氣體，便能有效減少打嗝與魚腥味，而不須靠添加香料來達到去除腥味的目的，接受度也就更高了。

高營養：EPA+DHA+ALA多元攝取Omega-3，補足人體必需脂肪酸

除了好吸收，富含多元營養也是好魚油的必備條件。魚油中的Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，適量攝取將有助於穩定體內的油脂平衡、促進健康，其中最主要的3種脂肪酸，分別是EPA、DHA和ALA。

過去強調EPA和DHA的比例，現在更有廠商採獨家配方，精選來自「動物性 + 植物性」Omega-3的三重組合： EPA+DHA+ALA，也就是除了EPA和DHA這2種來自深海魚類的 Omega-3之外，更添加植物性來源Omega-3：α-次亞麻油酸（ALA），讓營養更加乘、更完善，一次補足人體必需脂肪酸。

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ALA之所以稱之為必需脂肪酸，是因為無法透過人體自行合成，需要從食物中獲取。它是 EPA和DHA重要的前驅物，也就是說，ALA可在體內轉化為EPA和DHA；而未經過轉化的ALA，科學實證也有助於減少發炎反應、促進認知和代謝功能、維持心臟健康等。

好便利：不被食用時機綁架，隨時補充營養快速吸收

若要達到基礎保養，每日攝取1,000至 2,000mg 是合理的劑量範圍。過去受限於魚油是脂溶性營養，要達到效果最好隨餐吃或飯後吃，SEDDS吸收提升科技讓補充魚油不再受限於特定時間，隨時補充都能有很高且穩定的吸收率，高效吸收讓營養能輕鬆達標。

市面上魚油產品眾多，挑選一款易吸收、高營養、食用方便的魚油產品，讓全家在補充攝取時更加簡單便利、有感有效。

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