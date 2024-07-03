魚油最豐富3大海魚抗炎降膽固醇　三文魚只第3 哪種1片=1周攝取量

吃便當裡的便當菜！竟也能不用特地買保健食品，魚油也可從便當菜中獲得！



魚油對人體益處多多，主要成分由DHA與EPA組成，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，具促循環、抗發炎、降低壞膽固醇等作用，台灣營養師吳佳穎在Facebook發文指出，魚油可從日常飲食中獲得，像是常見的便當菜「鯖魚片」1片抵1周魚油量。

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吳佳穎分享常見魚肉每100公克的魚油含量，總含量最高者為鯖魚，100公克中含有EPA 422毫克、DHA 4503毫克；其次則是秋刀魚，EPA 331毫克、DHA 2548毫克；至於大西洋三文魚，腹肉含有EPA 775毫克、DHA 1614毫克，生魚片為EPA 467毫克、 DHA 1311毫克，平均（去皮）則是EPA 411毫克、DHA 1270 毫克。

鯖魚價格便宜，營養卻非常豐富。（mgg vitchakorn＠unsplash）

吳佳穎指出，世界衛生組織（WHO）建議成年人每天要攝取300至500毫克的魚油，以500毫克的標準來看，每周要攝取3500毫克。上述魚油含量較高的魚肉，秋刀魚、鯖魚是便當菜的常客，要攝取魚油其實很容易；以一片100公克為例，一周吃一片就可以獲得最基本所需的魚油量。

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但吳佳穎也提醒，雖然鯖魚片魚油含量豐富，仍不應攝取太多，每周食用2到3份即可。吳佳穎指出，美國食品藥物管理局 （FDA）建議，成年人每天的魚油攝取量不應超過3000毫克，台灣的食品藥物管理局則建議不超過2000毫克。

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