糖尿病減肥｜5旬肥婦血糖飆斷食甩十幾公斤後大反彈！糖尿減肥5招

糖尿病病人對飲食有嚴格的要求，有內分泌及糖尿科專科醫生分享，有一位50多歲肥胖症女士因血糖飆升至糖尿病水平，便利用斷食減肥法瘋狂掉磅，結果導致新陳代謝緩減，體重報復式反彈，醫生形容情況「非常之難搞」。到底糖尿病病人可以如何控制體重？大行其道的各種斷食法又是否適合糖尿病病人？



糖尿病病人並不是每種減肥法都適用。(Photo-ac)

肥胖會令身體出現各種毛病，當患病後想控制體重，更是困難重重。近年十分流行的減肥方法如「168」、「生酮飲食」等方法適用嗎？內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣直言：「只有短暫成效，難以長期維持。」她指，以上方法會令身體長期進入飢餓狀態，導致一旦喪失意志、放棄減肥後便暴飲暴食，體重因而報復式反彈。

50多歲病人減肥失敗「更難搞」

袁醫生表示，曾遇過一個50多歲患有肥胖症的女士，發現自己血糖飆升至糖尿病水平後，開始瘋狂控制飲食，使用「斷食」的方法期望能快速減磅和控糖。起初，她的確成功減掉10多公斤，可惜減肥的決心只維持了半年。她喪失減肥決心後，重拾過去的飲食習慣，包括常常進食高油、高糖食物、吃小食，以及每餐都快速進食，更因為減肥期間沒有配合運動，令身體的新陳代謝變得緩慢，體重不但回彈，更超越了減肥前的水平。袁醫生坦言，病人想再次控制體重的情況變得「非常難搞」。

於是，先訂下一些持久度較高的飲食及運動目標，再配合有減重功能的糖尿病藥物，方成功減掉10幾公斤體重，血糖狀況亦有改善。最後病者把健康飲食和運動習慣融入生活之中，減掉的體重才沒有長回來。

糖尿病病人用錯減肥方法，隨時愈減愈傷身。(Photo-ac)

糖尿病人減肥飲食貼士

袁醫生指，據研究顯示，最有效的飲食療法是控制食量，從食物中攝取過多的糖分和油分都有機會令腸道的微生物群產生不良變化，導致體重增加。因此，糖尿病人想控制體重，她建議進食多一點蛋白質和纖維，減少糖分、澱粉質及油分的攝取量。

即使糖尿病人的血糖沒有超標，袁醫生亦不建議病人採取斷食的減肥方法，尤其是年紀較大的病人，或已出現糖尿併發症如腎病或心臟病的人士，進行斷食減肥或是生酮飲食法都可能對身體有害。如病人體重超標，減掉體重的確能有助減少糖尿病併發症和肥胖相關的疾病，惟應與醫生商討適用的減肥方法。

糖尿病人想控制體重，袁醫生有5個建議：

1 進食多一點蛋白質和纖維

2 減少糖分、澱粉質及油分攝取

3 年紀較大的，不宜以斷食法減肥

4 如已出現糖尿併發症如腎病或心臟病人士，更不應進行斷食或生酮飲食法

5 配合適度運動，把運動習慣融入生活之中

