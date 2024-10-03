熊貓食譜｜海洋公園6隻熊貓熱爆全城！飯糰曲奇糯米糍7款超萌食譜

香港全城熊貓熱，海洋公園繼盈盈、樂樂誕下一對龍鳳胎，看着家姐細佬一天天長大，由老鼠仔般大小到現在長出了黑白毛髮的小熊貓後，四川又來了兩位新成員安安、可可，6隻國寶同住一園，更是四川以外，其他地區罕見。周邊熊貓商品愈出愈多，蛋糕點心通通賣萌。其實熊貓料理小吃也可自家炮製，以下介紹７款熊貓料理，飯糰、曲奇、糯米糍、甜甜圈等，簡單易做，一樣可愛爆燈！



海洋公園６隻熊貓共處一園，引起全城熱話：

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熊貓食譜｜黑白配＋黑眼圈 必備2大元素

熊貓最大特色便是一對黑眼圈，和一身黑白配，因此所有熊貓料理必備這兩大元素。熊貓飯糰最簡單，可用白飯和紫菜，若怕自己的剪裁手工不好，可用上如打窿機的小工具，吸出眼睛鼻子，完成組裝，便大功告成！

熊貓料理1｜熊貓飯糰簡易版

小熊貓飯糰（碳水大魔王＠小紅書）

材料：白飯、紫菜、火腿片

工具：剪刀、飲管、剪刀/打窿機

做法：

1 白飯放上保鲜紙，捏成1個較大的圓球做臉、2個小圓球做耳朵。

2 剪2片紫菜包住2隻耳朵，再剪出2個椭圆形做眼睛，用打洞器或剪刀做出嘴巴形狀。

3 用飲管在火腿片上吸出两片圆形做面珠上的腮红，這樣便大功告成喇！

熊貓料理２｜熊貓香煎蘆筍飯／熊貓金蒜牛肉粒飯

材料（分量適量）：

米飯

椰子油少許

墨魚汁或黑芝麻醬

蘆筍

海鹽

牛油

胡椒粉

做法：

1 米飯中加入少許椰子油。加入清水煮飯，再燜焗5分鐘。

2 取出米飯，加入少許墨魚汁或黑芝麻醬拌勻調色，備用。

3 白色米飯放上保鮮紙，捏成2個球狀飯糰，大的作身體，小的作頭。

4 黑色飯糰捏成手把，如圖，放在球形身體上，再放上捏好面形的頭。

5 蘆筍削掉根部硬皮，放入煲滾水中，加鹽，焯1分鐘。

6 熱鍋放入牛油，放入蘆筍煎香，撒上胡椒。

7 擺盤裝飾，蘆筍上放上熊貓，加耳朵、手腳即成。

香煎蘆筍飯：嘟嚕嚕@小紅書

請按下圖看其他熊貓飯糰：

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熊貓料理３｜熊貓雪媚娘（糯米糍）

這款熊貓雪媚娘，其實類似我們的糯米糍、或是日本的大福，外皮是Q彈的冰皮，製法有少許不同。雪即奶油，媚即是草莓的諧音。

熊貓雪媚娘（糯米糍）（熊貓雪媚娘@小幸運美食）

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外皮材料：雪媚娘預拌粉250克、水250克

用具：糯米糍圓形模具，塑型打孔機或小刀

外皮做法：

1 預拌粉與水混合，攪拌揉成麵糰。

2 繼續反覆拉伸，增加延展性，直至最後變光滑，再包保鮮紙放涼，備用。

餡料材料：

淡奶油300克

細砂糖25克

藍莓果醬或隨喜餡料適量

把淡奶油加入細砂糖拂打，至8分挺身，備用。

雪媚娘做法：

1 把麵糰分成35克一個小球，其中一個加入食用黑色素搓勻。

2 取一個小麵糰撒上熟糕粉，按扁擀圓，放入糯米糍模具中。

3 唧入一層奶油，中間擠入藍莓果醬，再唧上一層奶油封頂。

4 兩邊粉皮對摺，剪掉多餘部分，撒上適量熟糕粉防黏，再倒扣出來備用。

5 處理眼鼻：黑色粉糰擀成0.3厘米厚度。

6 用打孔機壓出圓形，一分為二捏成耳朵；用橢圓形模壓出黑眼圈。

7 組裝小熊貓糯米糍：沾少許水貼上小耳朵及兩個黑眼圈，用一小撮白色糯米糰作眼珠。

8 最後用黑粉糰揑成小鼻子貼上，便大功告成。

熊貓料理４｜熊貓曲奇

熊貓曲奇（烤箱里的小红帽@小紅書）

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材料：

牛油100克

糖粉65克

牛奶25克

呍呢拿油3克

低筋麵粉180克

杏仁粉35克

做法：

1 牛油室溫放軟，切粒，加入糖粉拌勻，加入牛奶、呍呢拿油拌勻。

2 篩入低筋麵粉、杏仁粉拌勻。

3 取出40克麵糰，加入1克可可粉拌勻成黑色麵糰。兩種麵糰放入雪櫃冷藏1小時。

4 白色麵糰分成每個20克，壓平，用手或工具按壓出少少深度的眼圈和鼻子，成熊貓型，再雪20分鐘。

5 取出後，放入已預熱140°C焗爐，焗17-20分鐘。

熊貓料理５｜熊貓小丸子

熊猫糯米丸子（晓小姑娘@小紅書）

材料：

水磨糯米粉100克

温熱水75克

細砂糖20克

食用竹炭粉適量

工具：圆形模具

做法：

1 糯米粉、砂糖、温水混合，拌勻揉成糰，分成４份。

2 可用果蔬粉上色或只做熊貓部分，其中一份加入食用竹炭粉，搓好用保鲜紙包住。

3 隨意取一小糰大小，用模具壓出眼、耳、鼻，沾水貼上臉上。

4 煲一鍋水，放入粉糰煮至漂浮，撈出放入冷水過冷河，串起來便成。密封冷藏一會更美味。也可改作煎、烤有另一番風味。

熊貓料理６｜熊貓甜甜圈

熊貓甜甜圈（土豆饭饭@小紅書）

材料：

雞蛋2隻

粟米油45克

细砂糖50克

燕麥奶或牛奶40克

低筋粉125克

泡打粉2克

牛油30克

裝飾用：白、黑朱古力適量

做法：

1 雞蛋、粟米油、细砂糖、燕麥奶或牛奶拌勻。篩入低筋粉及泡打粉拌勻。加入已溶牛油拌勻。

2 放入唧袋，擠出耳朵形狀，放入已預熱160°C焗爐，焗5分鐘。

3 餘下麵糊擠入模具至8分滿，放入已預熱165°C焗爐，焗25分鐘。

4 取出後，蘸上熱溶白朱古力，晾乾後，塗上黑朱古力裝修，畫上耳朵、鼻、嘴即成。

熊貓料理７｜熊貓山藥糕

熊貓山藥糕 （飯点几威威@小紅書）

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材料：

山藥1條

奶粉1茶匙

糖1茶匙

可可粉少許

工具：熊貓月餅模具

做法：

1 山藥去皮，放入電飯煲，以煮飯模式蒸煮。

2 蒸熟後取出，壓成泥。

3 加入奶粉、糖攪拌，晾乾，備用。

4 取出小撮山藥泥，加入可可粉調色。

5 先把棕色山藥泥填滿模具耳朵及嘴巴部分，可撒點粉（可以是熟糯米粉或奶粉）在模具內防黏。

6 放入白色山藥泥於模具中，便可按壓出可愛的熊貓造型了。

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