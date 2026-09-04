香蕉營養｜愈彎愈甜愈有益？愈熟升糖指數愈高？專家解香蕉6迷思

香蕉營養豐富，有助補充體力、改善睡眠質素等多種功效，不同熟度的香蕉各有好處，就連它彎曲的弧度也和營養有關。香蕉真的愈彎愈甜？那它為什麼會彎你又知道嗎？



香蕉為什麼會彎？（photo AC）

香蕉迷思【1】香蕉為什麼會彎？

香蕉的特色之一，是它彎彎曲曲的型態，與其他水果有別，香蕉的弧度大小會與它的甜度有關嗎？台灣衛生福利部食品藥物管理署「食藥闢謠專區」中就曾指出：

香蕉會有彎曲的弧度，是因為陽光照射的緣故。一串香蕉裡有很多根香蕉聚集在一起，陽光沒辦法均勻的照射到所有果實。香蕉果實為了多照到陽光而向上生長，香蕉的形狀就變成彎的。 台灣衛生福利部食品藥物管理署

香蕉向上彎是為了吸取陽光，無論彎曲的弧度多少都與營養價值無關。（gilmerdiaz＠pexels）

香蕉迷思【2】香蕉愈彎愈有營養？

錯。雖然香蕉為了吸取陽光向上生長而變得彎曲，但它們攝取的養分是沒有分別的，香蕉不論是彎的或直的營養價值跟甜度也是相同。不過，反而是不同成熟度的香蕉，營養成分會略有分別，產生的功效也不盡相同。

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總以為最甜的熟香蕉會熱量最高？那便錯了。（photo AC）

香蕉迷思【3】香蕉愈甜熱量愈高？

錯。香蕉由青到黃，再到「梅花點」，由未成熟到成熟，香蕉當中的營養成分會產生變化。別以為愈青愈生的香蕉，甜度低熱量便低，事實卻剛剛相反，成熟的香蕉熱量較未成熟的低，反而生的香蕉熱量較高！因此，甜度與熱量並沒有直接關係。由於青蕉澱粉質含量較多，熱量高，飽足感也較成熟的香蕉或梅花點蕉高。

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香蕉不同成熟度營養比較（每100克計算）

綠色生蕉：熱量90千卡｜糖分9.2克｜膳食纖維2克

黃色熟蕉：熱量84千卡｜糖11.9克｜膳食纖維1.7克

梅花點蕉：熱量68千卡｜糖10.8克｜膳食纖維1.6克



骨折不宜吃香蕉，會阻礙鈣吸收，真的嗎？（資料圖片）

香蕉迷思【4】骨折不能吃香蕉？

錯。有沒有聽過骨折患者或筋骨不好人士不宜吃香蕉？台灣營養師程涵宇表示曾在社交媒體中表示，這是在醫院骨科病房常聽到的問題，病人總會問香蕉會否因磷太高影響鈣質吸收，有礙筋骨復原。但這些都只是謠言，其實香蕉磷的含量很少，相比肉類只是微乎其微，蛋白質中含量更高。

香蕉迷思【5】香蕉愈甜升糖指數愈高？

不對。日本健康節目《健康原因講多D》曾提及全熟帶梅花點「糖斑」的香蕉升糖指數，反而低過黃色香蕉。一般黃色成熟香蕉升糖指數是50，而全熟香蕉是30。東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子在節目中解釋，香蕉本身含有3種糖分，包括葡萄糖、果糖和蔗糖，全熟後香蕉中的蔗糖會減少，果糖會增加，因此，進食後不會令血糖指數急升，愈甜的全熟香蕉，升糖指數不是愈高。

香蕉愈熟愈甜，以為升糖指數會愈高？事實原來剛剛相反。（eiliv aceron＠unsplash）

香蕉迷思【5】不同顏色熟度香蕉功效不同？

對。程涵宇營養師指不同熟度香蕉具不同營養，可按自己的需要選擇不同香蕉。

綠色香蕉適合糖尿病人士，想通便要揀黃色香蕉了。（Lotte Löhr/Unsplash）

綠色未全熟香蕉：穩定血糖 適合糖尿高血壓人士

膳食纖維較高、糖含量較低，血糖較穩定，適合糖尿病患者食用。且含豐富鉀離子，有助於平衡體內的鈉離子，有助穩定血壓，適合高血壓人士。此外，綠香蕉富含抗性澱粉，能提供飽足感，減肥都啱。

黃色熟香蕉：潤腸通便 適合便秘或腹瀉人士

熟度適中的黃色香蕉，含有較多果膠有助消化、潤腸通便，改善便秘，由於具保護腸胃壁、吸附水分功效，即使腹瀉時也可安心食用。

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梅花點全熟香蕉：酵素更多 助抑制癌細胞

長了黑斑的香蕉，含有大量多酚，酵素比其他香蕉更高，抗氧化能力更強，有助延緩衰老、抑制癌細胞，提升免疫力。此外，酵素亦有助提升腦部的神經細胞，改善記憶力及預防患上認知障礙症。

資料來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署、高敏敏營養師