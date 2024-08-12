痛風湯水｜高速煲唔算老火湯？嘌呤少啱痛風？營養師解謎推介湯水

魚湯蛋白質豐，美味又營養，但痛風患者是否適合？老火湯因烹煮時間長易釋出嘌呤，若改用高速煲／壓力煲縮短時間的話，是否便沒有問題？近日有網民就提出以上的疑問，帖文問大家飲用高速煲煲的湯，會否易致通風？一眾網民各有見地，不要估估吓，就由營養師來解答吧！



痛風飲湯 用高速煲好過老火湯？

近日有網民在香港街市魚類海鮮研究社Facebook専業中帖文，說「有group友勸不要煲太多老火湯易有痛風，咁我用高壓煲，半個鐘相等明火兩個半鐘，咁算唔算老火湯。想知縮知煲湯時間，會唔會都容易有痛風。」引發不少網友留言討論👇👇👇

「長時間煲骨與肉會迫出更多脂肪在湯水中，我認為用高速煲，原理係令內壓力增加，可使骨肉更快分解（一樣會迫出更多油份！）同用長時間煲的老火湯分別不大。」

「我認為想吸收少啲嘌呤，避免用骨頭，改用瘦肉及其他材料差不多煲出味，最後半小時才放入肉類可減低油份！」

「有痛風係唔可以用煲嘅湯，所有用魚用肉用骨用海鮮煲出黎嘅湯，都唔可以飲。就算你只係滾一個魚湯少於一個鐘，有痛風嘅人一樣唔飲得」煲魚湯貼士｜大廚教煲魚湯6招 錯1步不奶白！去腥提鮮只需1樣材料

「因為嘌呤水溶性，滾湯都會痛風，所以老唔老火都唔差幾多。」

有網友認為所有用魚用肉用骨用海鮮煲的湯，痛風患者都不可以飲。即使煲一個鐘唔飲得。營養師又怎樣說？(VCG)

不過原po擘頭第一句：=今日有group友煲魚湯用了8個鐘......」有網民就錯重點：「嗰條係咪鯨魚呀！要煲八個鐘咁耐🤣」

痛風應否飲湯？不如先了解痛風成因是什麼？

痛風成因

痛風是由於常進食一些高嘌呤食物，這些嘌呤在體內經過新陳代謝後，會變成尿酸。尿酸是嘌呤的代謝物，如攝取高嘌呤食物愈多，體內尿酸也會愈多，當尿酸值愈高、沉積體內時間愈長便容易引發痛風。一般尿酸過高產生的結晶，會沉積在關節上，待天氣變化或血液循環變差時，痛風就會出現。

常進食高嘌呤食物後，嘌呤經新陳代謝後會變成尿酸。當體內尿酸愈多、沉積體內時間愈長便容易引發痛風（photo-AC）

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痛風能喝湯嗎？

香港營養師學會認可營養師陳筠霖（Krista）解釋，老火湯之所以高嘌呤，最主要是因為烹調時間，一般煲約2-3小時或以上。如果改用高速煲能縮短烹調時間，可以減少嘌呤釋出，相對地較好。但Krista提醒必須留意分量，不能因高速煲煲而鬆懈，建議每星期一碗，同時日常飲食習慣中，有沒有吸收過多的嘌呤食物。不過，有痛風或尿酸高問題的人，還是應飲滾湯，煲約半小時-1小時。至於魚或肉類煲湯釋出的嘌呤分別不大。

營養師建議痛風人士適宜飲用煲半小時至1小時內的滾湯。（資料圖片）

痛風宜飲什麼湯？

痛風患者是否什麼湯都不宜飲用？Krista謂需視乎患者情況，若是嚴重，應暫時減少飲肉湯，建議飲滾湯或素湯，如節瓜肉片湯、栗子粟米紅蘿蔔湯，加合桃、腰果等。「湯水的嘌呤是來自湯中的肉、骨，加上長時間烹調，若想減低攝取嘌呤，建議改用果仁如腰果、合桃等堅果代替，再加一些帶甜味的食材，如粟米、紅蘿蔔、蜜棗，這類食材嘌呤亦較少。至於最後半小時才放肉，的確有助減低油分釋出，但若肉浸在湯內又或之後連湯放入雪櫃，油分仍是慢慢釋放出來，分別可能不大。

香港營養師學會認可營養師陳筠霖（Krista）(相片由受訪者提供)

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痛風湯水推介1：節瓜鹹蛋肉片湯食譜

節瓜鹹蛋肉片湯食譜

夏天湯水食譜｜節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火 通腸胃去濕熱20分鐘搞掂

節瓜鹹蛋肉片湯（2人分量）

材料：

節瓜2條

鹹蛋1隻

瘦肉200克

生抽1茶匙

生粉1茶匙

砂糖1/2茶匙

麻油1/4茶匙

水1公升

做法：

1.將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。

2.用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。

3.煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。

4.加入鹹蛋白拌勻，即成。

痛風湯水推介2：蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

夏天湯水食譜｜蓮藕粟米紅蘿蔔湯 潤肺生津消暑解熱除煩燥

蓮藕粟米紅蘿蔔湯（2-4人分量）

材料：

蓮藕半條

粟米（去衣）1條

紅蘿蔔1條

腰果3両

南北杏1両

薑數塊

水2公升

鹽適量

做法：

1.將腰果浸半小時備用。

2.其餘材料洗乾淨，蓮藕、粟米及紅蘿蔔切塊。

3.煲滾水後，放入全部材料，水再滾起後轉中火煲1小時。

4.加適量鹽調味完成。

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