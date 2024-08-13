香蕉功效｜愈熟愈甜升糖指數低？美白防抽筋助抗癌青/黃蕉要點揀

香蕉你喜歡吃什麼色？看見青BB的香蕉，總想多放幾天待成熟才吃？其實青蕉、黃蕉，或是梅花點都呈現出香蕉的不同成熟度，不同的成熟度的香蕉原來都可以吃，而且各具功效，便秘、抽筋、美白、助消化......要點揀？



香蕉功效（不同成熟度的營養）

青綠色的香蕉不用等，其實一樣可以吃，還有穩定血糖的作用。地捫鮮果（Del Monte）就在它的facebook專頁教大家香蕉的成熟程度可分7個階段，不同階段有不同功效或營養攝取。

香蕉功效｜青或半青香蕉 改善腸道健康

未完全成熟的香蕉含有「難消化性麥芽糊精」，一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

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未完全成熟青色的香蕉有穩定血糖作用（photo AC）

香蕉功效｜四分之三至全黃香蕉 美白防抽筋

香蕉熟成後味道香濃，口感軟滑，含有豐富維他命B2、B6及C，能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中的鉀和鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

四分之三至全黃香蕉能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。（photo AC）

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香蕉功效｜帶啡點全熟香蕉 助消化延緩衰老

全熟香蕉含有大量的多酚，能夠延緩衰老。有研究顯示啡點愈多，免疫活性愈高，而且當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。早餐香蕉｜降血壓助防癌梅花點3好處 日醫教4食法急凍蕉減腦退化

帶啡點全熟香蕉有助抑制胃潰瘍。（photo AC）

香蕉愈熟愈甜升糖指數愈低原因

一般黃色成熟香蕉升糖指數是50，而全熟香蕉反而是30，這是什麼原因？日本健康節目《健康原因講多D》曾提全熟帶花點「糖斑」的香蕉為何升糖指數反而低過黃色香蕉。東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子在節目中解釋，香蕉本身含有3種糖分，包括葡萄糖、果糖和蔗糖，全熟後香蕉中的蔗糖會減少，果糖會增加，因此，進食後不會令血糖指數急升。

香蕉愈熟愈甜，以為升糖指數會愈高？事實原來剛剛相反。（eiliv aceron＠unsplash）

而香蕉的黑色「糖斑」內含的酵素也會大幅提升，酵素有助抑制癌細胞，同時能增加體內白血球的數量、增強免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。此外，酵素亦有助提升腦部的神經細胞，改善記憶力及預防患上認知障礙症。

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香蕉冷知識｜踩蕉皮設陷阱 愈甜愈滑愈跣

俗語：畀蕉皮你踩！即設計陷害你，原來也有科學根據！據地捫鮮果專頁的資料顯示，2014年便有日本科學家就香蕉皮的摩擦系數進行研究，發現香蕉愈甜會愈滑，最後還獲得搞笑諾貝爾物理獎呢。

畀蕉皮你踩，原來愈甜的蕉，皮會愈滑愈跣！（Photo AC）

香蕉皮滑不滑與「摩擦系數」有關，科學家測試香蕉皮的「摩擦系數」，若數值愈低，代表跌倒的機會愈高！研究人員針對香蕉皮的擺放方向、不同地板材質等進行多次反覆測驗，測試結果是香蕉皮內側朝下，放在油毯上的「摩擦系數」最低！此外，被踩的香蕉皮會滲出糖分和水分，有類似潤滑油效果，所以香蕉愈甜就愈滑。