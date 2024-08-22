番茄功效｜減更年期症狀助防癌7功效　增生育力點食最好？生或熟?

番茄營養豐富，愈紅代表茄紅素含量愈多，抗氧化抗衰老力愈強，但要用油煮過的熟番茄才有益？生吃、熟吃番茄各有哪種好處？雖然番茄常被放在蔬菜類，但原來番茄並不是蔬菜，你又知道嗎？



番茄可生吃或熟吃，熟吃一定有營養價值過生吃？（pexels）

番茄生吃或熟吃較有營養？

番茄生吃，還是熟吃比較有營養？不少人都存在疑問。支持番茄要煮熟吃，主要是因為當中的茄紅素（Lycopenemia）。茄紅素屬脂溶性的營養素，會溶於脂肪/油中，因此加少許油煮熟番茄，能令番茄釋出更多茄紅素，也更易被人體吸收。茄汁、茄醬等副產品亦同樣含有豐富的茄紅素。

茄紅素功效

番茄之外，如木瓜、芒果、紅蘿蔔、紅椒、西瓜等也含豐富茄紅素。據高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師在媒體中表示，茄紅素主要有6大好處：

番茄營養｜番茄護男性前列腺 女性美白抗衰老！2方法增茄紅素吸收

茄紅素功效1：消除自由基，延緩衰老

茄紅素功效2：降心血管病機率

茄紅素功效3：抵抗紫外線，保護皮膚免受傷害

茄紅素功效4：有助抑制癌病發生

茄紅素功效5：提高男性生育能力

茄紅素功效6：降低煙酒帶來的傷害

番茄除了茄紅素，還有很多不同營養，例如維他命、食用纖維、鉀、鎂等。（unsplash）

番茄功效

番茄除了茄紅素，還有不少其他營養素，例如維他命C、鉀和鎂等。維他命C是水溶性維他命，遇高溫會流失，不過，亦不等於煮熟後的番茄完全沒有維他命C，因為番茄中含檸檬酸和蘋果酸，能保護番茄免在烹調時流失大量維他命C。但生番茄確實含較多的礦物質和維他命C有助加速傷口癒合和增強免疫力，如常常生痱滋的人不妨多吃。

1 減輕更年期症狀，包括潮熱、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠等

2 減體脂，助瘦身減重

3 保護皮膚，降低曬傷機會

4 富含抗氧化物，能降低發炎反應，並提升免疫功能

5 降低患癌機率，特別是乳癌和攝護腺癌

6 降低血液中低密度脂蛋白（壞膽固醇）的濃度，保護心血管和心臟

7 促進分泌血清素，俗稱快樂荷爾蒙。此外，有研究發現小番茄含非常高的血清素。

吃番茄有效改善更年期症狀，包括潮熱、盜汗、失眠等（photo AC）

挑選番茄小貼士：

1. 沉重飽滿，外表光滑完整，沒有明顯的凹洞。

2. 番茄不宜太硬或太軟，按下去如出現皺褶代表過熟。

3. 蒂頭深綠色為佳，如出現枯黃的情況即不夠新鮮。

挑選番茄時須注意表皮是否完好飽滿。（資料圖片）

番茄不是蔬菜？

植物學上，水果屬於果實，裡面會有種子，有繁殖的功能，像蘋果、桃等有籽水果；而蔬菜一般指植物的根莖葉，像是紅蘿蔔、菠菜等。口感方面，水果通常較軟，含較高糖分；而蔬菜則帶有苦味，生吃或煮熟吃都可以，而根莖類的馬鈴薯或番薯，則為分類為主食。因此，番茄應屬於生果。