行街市｜塘尾道街市紅衫9條$15！游水藍瓜子唔劏$70 菜心唔使$6斤

旺角街市出名平，但旺角塘尾道還有個小街市，蔬菜和海魚更抵，有菜檔以全部菜$7/斤，$12/2斤，$16/3斤促銷，游水藍瓜子斑最平$70！紅衫魚（中）$15有9條！連鯊魚都有1呎多長，$35/2條，阿姐還教授去除鯊魚皮泥沙方法。

攝影：鄒家鳳



旺角塘尾道街市｜紅衫魚唔使$2條 鯊魚$35/2條教點處理

塘尾道轉入深圳街，有個小街市，只十多個攤檔小店，但已有齊蔬菜、海鮮、家禽、豆品等，而且非常便宜，但相對貴價海鮮較少。紅衫魚尖尾閃令令每份只$15有9條，平均每條不用$2！還有鯊魚$35/2條一呎多，阿姐話好抵買，不過鯊魚皮有很多沙，出名難處理工夫多。阿姐就教先用熱水燙牠的魚皮，再刮和沖洗，便很容易去走沙泥。鯊魚肉質其實不軟滑，旁邊太太教可以燜，約半小時左右便可，不過，我媽說煲湯最好，超甜！

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鯊魚$35份，有2條，長一呎多，但應該如何處理？如何吃？

旺角塘尾道街市｜藍瓜子$80唔劏減$10 游水魚$80/3條

看見有魚檔圍着十多二十人，且出出入入川流不息，有乜咁着數？花尾躉$120好大條，目測有兩三斤、細少少$80、藍瓜子斑也是$80，不用劏的再減$10！雖然都是撈上水貨式，但仍周身郁很生猛，藍瓜子（約10両-1斤）最受歡迎，一從魚缸撈出就被人買走，影都影唔切。身邊阿哥見到，即時致電老婆，老婆叫即買 ！藍瓜子（又名白瓜子）屬於斑的一種，即使養殖平日都要十幾蚊両。

還有多寶魚$70，半條白鱔$65，大閘蟹$200/5隻。$300/8隻，阿哥話抵過返深圳喎！另一最多叔叔嬸嬸搶的是一大盤游水魚$80/3條，有䱽魚、鰂魚、珍珠、黃花等選擇，阿哥有求必應，要什麼魚就在魚缸撈什麼魚，要劏加$10。

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十多二十人圍着魚檔，要鑽入內揀魚，都要一番角力！

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按圖看塘尾道街市有什麼魚抵買：

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旺角塘尾道街市｜全場最平所有菜$7斤 $12/2斤 $16/3斤

蔬菜檔一樣人頭湧湧，看見尖葉菜苗、上海、本地菜心都是$10/斤，$18/2斤，以為好抵，誰知愈行愈平，有菜檔竟貼出：全部菜$7/斤，$12/2斤，$16/3斤，真係有啲誇張！其他紅莧菜$7/紮，$12/2紮；白莧菜$6/紮，$10/2紮。節瓜、老黃瓜都是$5/斤、萵筍$5/條，$8/2條，$10/3條。我最鍾意日本青瓜仔$2/條，$6/5條！直接吃清爽又燒脂！

這菜檔全街市最平！全部菜$7/斤，$12/2斤，$16/3斤。

按圖看塘尾道街市有什麼蔬菜抵買：

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旺角塘尾道街市｜唯一新鮮活雞檔 每隻$120

街市細細，有唯一賣新鮮活雞檔，即揀即劏，每隻$150-$160，已劏鮮雞$120-$130，我就覺得好抵喇！

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＊貨品價格以當天街市為準，以上為10月5日街市價格。