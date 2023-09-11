去腥貼士｜海鮮、肉類加1物去腥添香！唔只薑蔥檸汁！還可泡茶？

烹煮海鮮和肉類時，撲鼻而來的腥味總是令人感到頭痛不已，有些人會選擇撒上米酒或檸檬汁，有些人則會在下鍋時放入蔥薑蒜，不過除了這些方式之外，還有什麼技巧既可以去除腥味，還能使料理吃起來清香又提鮮呢？



一名網友在Facebook社團「家常菜」發文表示，煮菜時若怕食材有腥味，可以拿九層塔的梗來燙海鮮、燙肉，不但能有效去除腥味，燙起來後還有一股淡淡的香味，並附上一張照片，只見鍋子裡正滾著熱水，當中還加入了翠綠的九層塔梗。

網友將食材加入九層塔的梗燙過，不僅有效去腥還有淡淡香味。（Facebook@家常菜）

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文章曝光後，引起不少料理愛好者的討論，因多數人會將九層塔的葉片作為香料入菜，卻不知道其實梗部也大有用處，大家都驚呼「長知識了」，「我都丟掉，沒想到可以這樣，學到了」、「我要試看看，應該是很不錯的」、「長知識，我種的三棵九層塔有用武之地了」、「現在才知道原來可以這樣，謝謝分享！」、「我最怕海鮮腥味了，感謝提供了好方法」。

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也有網友分享其他去腥味的好方法，「香菜梗也可以喔，還有芹菜葉煎蛋超好吃」、「也可以加一點點小蘇打」、「芹菜頭、蔥頭洗乾淨下鍋煮，這個更香」、「用香菜籽的效果也不錯喔」、「我發現香菜去腥的功用更好」、「辣椒根也可以」。

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九層塔4大妙用 可泡茶喝？

還有料理達人在留言區提供更多九層塔入菜的做法，「不愛蒜味的沾醬！九層塔切細末加醬油！白切肉沾都很美味」、「還可以拿來熬醬汁！」、「連花、葉子和梗一起剁，通通可以吃」、「九層塔的梗、香菜的根都是很好用的，剁碎拿來當醃製肉的香料，或是丟到湯裡面熬完撈掉」、「九層塔也能拿來泡茶喝呢」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：海鮮、肉類去腥味別只會放蔥薑蒜！內行人入鍋時加1物，味道清香甘甜還很提鮮】

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