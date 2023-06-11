海鮮食譜｜15分鐘簡易鮑魚雞粒燜飯　混合2種米香滑軟糯大增！

鮑魚雞粒燜飯是不少著名酒家的名菜，多數以沙鍋製作，上菜的時候會出現喳喳聲。其實我們在家中也可以還原這道名貴菜，只需用上罐頭鮑魚，沙鍋換上鑄鐵鍋，燜飯的效果會更理想。

攝影：黃偉麟



要在家中做燜飯其實很簡單，只需一個鑄鐵鍋，燜飯的重點在於煮食器皿的燜焗效能，只要用上合適水分，放入所有材料一次過慢火燜煮，便可以成功做出鮮味無比的燜飯。

兩種米混合口感更佳

一般燜飯只會用一種米，我們用上白米溝入糯米，會令口感更佳而且飯粒更分明，因為糯米的吸水力強，可有效地控制水量，而且帶有軟糯的口感。而罐頭鮑魚中的鮑魚汁，就是整個菜味道的來源，不用作大量調味，便能帶出燜飯的鮮味。另外，配合毛豆及本菇等蔬菜，就能減低燜飯的油膩感。

罐頭鮑魚的鮑魚汁，就是整個菜味道的來源。

罐頭鮑魚不能燜煮，只可最後加入，否則會過老。

放入全部材料，煮滾後加蓋轉細火燜煮15分鐘，最後放上鮑魚即成。

鮑魚雞粒燜飯食譜

鮑魚雞粒燜飯（燜/Simmer）

4人分量 1級難度 20分鐘



材料：

鮑魚1罐180克

毛豆100克

雞扒100克

本菇1包

雞湯350毫升

水300毫升

白米400克

糯米100克

豉油1茶匙

生粉1湯匙

糖少許

胡椒粉少許



做法：

1.雞扒用鹽水解凍，切粒，加豉油、糖、胡椒粉及生粉醃半小時。

2.白米及糯米洗淨後，加入雞湯、水及浸15分鐘。

3.從罐頭取出鮑魚，餘下的鮑魚汁加入米中。

4.毛豆汆水5分鐘後去殼，本菇切去根部洗淨。

5.鍋中放入毛豆、雞扒粒及本菇，大火連米烹煮。

6.煮滾後加蓋，轉細火燜煮15分鐘，最後放上鮑魚即成。



不失敗貼士：

~鑄鐵鍋傳熱較好，燜煮效果更佳。

~白米配上糯米會令燜飯口感更軟糯。

~罐頭鮑魚不能燜煮，只可最後加入，否則會過老。

~煮滾後加蓋後，不可打開，否則會煮不熟。

~如果想更乾身，關火後可再蓋焗多5分鐘。



15分鐘簡易鮑魚雞粒燜飯，完成。

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