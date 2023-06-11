海鮮食譜｜15分鐘簡易鮑魚雞粒燜飯 混合2種米香滑軟糯大增！
撰文：黃偉麟
出版：更新：
鮑魚雞粒燜飯是不少著名酒家的名菜，多數以沙鍋製作，上菜的時候會出現喳喳聲。其實我們在家中也可以還原這道名貴菜，只需用上罐頭鮑魚，沙鍋換上鑄鐵鍋，燜飯的效果會更理想。
攝影：黃偉麟
要在家中做燜飯其實很簡單，只需一個鑄鐵鍋，燜飯的重點在於煮食器皿的燜焗效能，只要用上合適水分，放入所有材料一次過慢火燜煮，便可以成功做出鮮味無比的燜飯。
兩種米混合口感更佳
一般燜飯只會用一種米，我們用上白米溝入糯米，會令口感更佳而且飯粒更分明，因為糯米的吸水力強，可有效地控制水量，而且帶有軟糯的口感。而罐頭鮑魚中的鮑魚汁，就是整個菜味道的來源，不用作大量調味，便能帶出燜飯的鮮味。另外，配合毛豆及本菇等蔬菜，就能減低燜飯的油膩感。
鮑魚雞粒燜飯（燜/Simmer）
4人分量 1級難度 20分鐘
材料：
鮑魚1罐180克
毛豆100克
雞扒100克
本菇1包
雞湯350毫升
水300毫升
白米400克
糯米100克
豉油1茶匙
生粉1湯匙
糖少許
胡椒粉少許
做法：
1.雞扒用鹽水解凍，切粒，加豉油、糖、胡椒粉及生粉醃半小時。
2.白米及糯米洗淨後，加入雞湯、水及浸15分鐘。
3.從罐頭取出鮑魚，餘下的鮑魚汁加入米中。
4.毛豆汆水5分鐘後去殼，本菇切去根部洗淨。
5.鍋中放入毛豆、雞扒粒及本菇，大火連米烹煮。
6.煮滾後加蓋，轉細火燜煮15分鐘，最後放上鮑魚即成。
不失敗貼士：
~鑄鐵鍋傳熱較好，燜煮效果更佳。
~白米配上糯米會令燜飯口感更軟糯。
~罐頭鮑魚不能燜煮，只可最後加入，否則會過老。
~煮滾後加蓋後，不可打開，否則會煮不熟。
~如果想更乾身，關火後可再蓋焗多5分鐘。
菠蘿咕嚕肉食譜｜外脆內嫩5招菠蘿要熄火炒？加1材料做出酒家醬汁
海鮮食譜｜蒜蓉豆豉蒸帶子不失敗3貼士 蒸煎多做1步鮮嫩不過老！
蒸肉餅食譜｜蟶子蒸肉餅索價$908 5貼士加一樣材料媲美酒家名物