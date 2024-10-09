洋蔥功效｜1部位抗癌功效高30倍！4招助吸收點食最好？錯1步0營養

洋蔥功效｜我們在烹調洋蔥時，理所當然地會扔掉表皮，但原來洋蔥的重要營養素：可調節膽固醇和血糖水平的槲皮素，大部份都是集中在頭幾層，尤其是棕色的表皮。外層丟棄得愈多，獲得的槲皮素就愈少，一個煮法，更會令養分歸零！



洋蔥功效｜洋蔥皮槲皮素含量高30倍

洋蔥的槲皮素含量，現時所知是蔬菜中最高的。日本註冊營養師櫻井幸子在生活網站《otonanswer》曾表示：「洋蔥皮的顏色與白色部分不同，是因為它含槲皮素，這是一種多酚。而洋蔥皮的槲皮素含量比白色部份高出30倍。」紅洋蔥含有的槲皮素更是黃洋蔥的5.4倍，槲皮素大部分的含量在洋蔥的頭三層。也就是說，烹調時把外表皮去掉太多，槲皮素就會降到近乎0！

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紅洋蔥的槲皮素含量是黃洋蔥的5.4倍，主要集中在洋蔥皮的頭三層。（Ran Berkovich@Unsplash）

洋蔥功效｜槲皮素3大功效

槲皮素功效1：助抗癌

具抗癌效果是槲皮素近年備受關注的原因。檞皮素被視為對許多疾病包括癌症的有效物質，它能限制病毒以及壞細胞的複制能力。有多項研究顯示，槲皮素對乳癌、肺癌、前列腺癌和皮膚癌具抑制作用。

槲皮素功效2：抗炎抗過敏

槲皮素被認為有助加強身體的抗氧化系統，在免疫系統啟動、發炎和過敏發生時，為身體提供支援。

槲皮素功效3：降血壓護血管

有研究指檞皮素有助降血壓，也可降低肥胖人士的低密度脂蛋白膽固醇水平。作為天然抗氧化劑，槲皮素亦有助減少動脈硬化。

槲皮素屬脂溶性，加油輕炒可提升吸收力。（Simona Sergi@Unsplash）

洋蔥功效｜洋蔥皮3種美味食法

吃洋蔥皮比球莖具有更好的健康效果，不過要進食洋蔥皮實在有點匪夷所思。其實，除了用作泡茶外，也有美味又易吸收的食法。

洋蔥皮美味食法1：洋蔥皮飯

在煮飯時加入洋蔥皮，米飯會吸收溶解的槲皮素，呈粉紅色，進食時拿掉洋蔥皮即可。

剝下來的紅洋蔥皮不但可用來煮飯煲湯，更可作調味料。（hartono subagio@Pixabay）

洋蔥皮美味食法2：洋蔥皮肉湯

將洋蔥皮和其他蔬菜的廢棄部分加適量肉類煮成湯。湯水部分可於冰箱中保存一個月。

洋蔥皮美味食法3：蔥皮粉

清洗洋蔥皮烘乾、搗碎，作為調味料使用。

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洋蔥功效｜精準攝取營養4法則

洋蔥營養攝取貼士1：洋蔥芯礦物質最豐富 宜生吃

洋蔥中心的芯，是負責向葉子輸送營養的重要部分，鉀、磷、鎂等礦物質也最為豐富，佔總量的30%~40%。所以切勿棄掉，這部份也最宜生吃！

要切斷纖維才能令洋蔥釋出大蒜素。（Meagan Stone@Unsplash）

洋蔥營養攝取貼士2：切小塊增加大蒜素

洋蔥細胞分解並暴露在空氣中時，會產生有稀釋血液和增強免疫力效果的大蒜素。切成小塊，將纖維切斷，再在室溫下放置10至30分鐘，大蒜素會進一步增加。大蒜素加熱後，更有驅寒之效。

洋蔥營養攝取貼士3：洋蔥發芽要盡快吃

當溫度和光照足夠時，洋蔥會發芽。這些芽同樣具有洋蔥的風味和營養，也可以吃。不過發芽的洋蔥體內營養會流失，所以要盡快把主體和芽切割。

把洋蔥炒成這顏色，營養成分就會流失掉。（Hans@Pixabay）

洋蔥營養攝取貼士4：煮成焦糖色營養歸0

大蒜素和槲皮素是洋蔥的重要成分。大蒜素耐熱，將洋蔥加熱至80℃以下可提高其抗氧化能力。槲皮素屬脂溶性，加油輕炒可提升吸收力，但如果炒至金黃色，營養成分就會流失。

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參考資料：《完全版 その調理、9割の栄養捨ててます！ 調理科学×栄養がとれる食べ方のコツ》／otonanswer