洋蔥營養｜紫色抗氧化強、白色高鈣軟嫩、黃色？切洋蔥2招不流淚

洋蔥正值盛產期，市面上黃洋蔥、白洋蔥、紫洋蔥，不同顏色的洋蔥在營養價值上有何差異？



該如何避免切洋蔥時流淚不止？

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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黃洋蔥、白洋蔥、紫洋蔥 營養大不同

台灣營養師何采璇指出，營養價值上，黃洋蔥、白洋蔥、紫洋蔥的主要營養成分差異不大。白洋蔥的鈣質和維他命C含量略高，黃洋蔥則富含鉀和葉酸。值得一提的是，與白洋蔥和黃洋蔥相比，紫洋蔥含有較高的花色素苷（花青素與醣類物質的結合體）和槲皮素，因此在抗氧化能力上，紫洋蔥優於黃洋蔥和白洋蔥。

在口感方面，黃洋蔥和紫洋蔥偏向爽脆，白洋蔥則較為柔軟細嫩。黃洋蔥和白洋蔥的水分含量較高，紫洋蔥則肉薄水少。味道上，辛辣程度以黃洋蔥最高，其次是紫洋蔥，白洋蔥最為溫和。

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切洋蔥如何不流淚？2招實用技巧

許多人在切洋蔥時，常常會流淚，原因是洋蔥細胞受損時，會釋放出含硫化合物，這些揮發性物質就會刺激眼睛和鼻子。

要避免切洋蔥流淚的情況，何采璇提供了2個實用技巧，第1是冷藏法，將洋蔥放入雪櫃冷藏30分鐘以上再切，可延緩洋蔥切割時硫化物的釋放。第2個方法是浸泡法，將洋蔥去皮、去頭尾對半切後，迅速浸泡在冰水中，不僅可以延緩硫化物的釋放，還能將釋放出的硫化物溶解於水中，減少揮發到空氣中，進而避免流淚。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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