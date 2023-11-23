感冒湯｜洋蔥蘋果生薑湯飲1次感冒即癒？專家解構成效這樣吃更佳

洋蔥、蘋果、生薑煮湯可以治療疾病，預防十幾種疾病，這是真的嗎？台灣一則網路影片相當熱門，版主聲稱，「只需吃1次，就能把積聚的痰液排幹凈，喉嚨清爽了，肺部也乾凈了！」，但台灣食品藥物管理署公開斥責，這屬於沒有相關科學論述依據。營養師則認為，這毫無學理可言，感冒時，還是建議多喝粥、喝溫開水。



網傳這鍋湯可治感冒 吸引近60萬網友點閱

網傳「感冒，喉朧痛，有痰咳不出？洋葱搭配它，只需吃1次」貼文，影片內容提及洋蔥加上蘋果、生薑煮成一鍋湯，因為做法簡單，版主講述內容相當神奇，吸引近60萬人觀看，有些網友認為，「這個可以試試看，反正也沒有什麼傷害身的。」

但不少網友給予負面回應，「你說的那麼神奇，為什麼我們吃無效」、「公開視頻要有良心道德不可騙人」、「感冒，不要那麼麻煩，去看醫生比較實在」、「妳又不是醫生或食療營養師，講那麼多功效」「胡說八道，吃這吃那就能治病，醫生都沒人去幹了？」

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洋蔥熬湯恐流失營養 營養師較推薦這樣煮

台灣台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，洋蔥是不錯的蔬菜，含有豐富的硫化物，為很好的抗氧化劑，另含多種維他命。如果真要充分攝取營養素，建議直接炒食，或是焗烤，如果熬煮成湯，反而稀釋了營養成分。

蘇秀悅表示，感冒、喉嚨痛時，切記不要吃辛辣食物，及較酸的飲料、果汁，也暫時不要食用偏酸的奇異果、鳳梨。此時，可以多喝溫開水，或食用木瓜、香蕉等水果。

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台灣食藥署強調，食品並非藥品，無法有治療疾病等療效，長期只食用單一食物，可能導致身體營養素缺乏，務必保持均衡飲食，平常養成健康的生活習慣，建立正確的營養攝取觀念，以維持身體健康。

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