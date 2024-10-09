粟米營養｜營養價值罐頭不輸新鮮要睇1關鍵！4類人不宜可否天天吃

粟米罐頭或新鮮粟米，哪個營養價值比較高呢？為什麼罐頭內的粟米，味道會這麼甜？專家表示，食品加工是為了保留食物營養價值，同時也是延緩食物腐敗的方式之一。



而目前食品加工技術非常多樣化，透過挑選，也可以吃到營養價值與新鮮粟米相近的粟米罐頭。

粟米3大營養功效（按圖👇👇👇）

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粟米罐頭健康嗎？粟米罐頭挑選方式、營養價值不輸新鮮粟米

台灣營養師黃千芮表示，從營養價值來看，新鮮粟米當然是比較好的選擇。不過實驗指出，粟米及粟米罐頭內的葉黃素量差異不大，但原則上也取決於粟米罐頭的加工方式，原因是什麼呢？

台灣黃千芮營養師進一步說明，廠商會特選粟米品種，保留收成品質最好的做成罐頭保存。不過，部分廠商會因為沒有收成到品質好的農作物，而添加額外的精緻砂糖或其他調味料。所以購買粟米罐頭前，要仔細確認成分表再進行購買，較能確保吃到成分單純的粟米。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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擔心粟米罐頭太甜怎麼辦？慢性疾病患者避免加糖罐頭

對於慢性疾病盛行率居高不下的環境，台灣黃千芮營養師建議已經有慢性疾病的個案，若對食品選擇技巧不熟悉，可能會選到為了喜好性而添加糖或調味品的罐頭，導致疾病相關數據控制不佳。建議多採用天然粟米食用為佳，也最安全。

粟米可以代替白飯嗎？粟米熱量適中富含纖維

許多人擔心吃過多精緻澱粉，想以粟米取代白米，台灣黃千芮營養師說明，依據熱量來看，不同品種的粟米熱量會有差異，但200克的粟米熱量約200大卡左右，且具有膳食纖維以及豐富的礦物質、葉黃素與胡蘿蔔素，很適合成為健康的點心及正餐的主食，相較於精緻白米或蛋糕，都更加健康。

依據熱量來看，不同品種的粟米熱量會有差異，但200克的粟米熱量約200大卡左右，且具有膳食纖維以及豐富的礦物質、葉黃素與胡蘿蔔素。(Wouter Supardi Salari/Unsplash)

吃粟米會變胖嗎？粟米罐頭不會直接導致肥胖

會不會胖這件事情牽涉廣泛，致胖的其中一個原因是攝取分量以及高度加工製品難以辨識。台灣黃千芮營養師認為，不會因為吃了粟米罐頭就會變胖，而是有多重不良的生活習慣才會造成肥胖。例如總是選擇複雜加工的粟米罐頭，而且還喝掉罐頭內的糖水；或者餐餐都只吃粟米罐頭，沒有均衡攝取六大類食物，容易為了吃飽而單一攝取過量，造成肥胖的發生。

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

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哪些人不適合吃粟米？腸胃功能異常者少吃粟米

粟米具有豐富的膳食纖維，對於腸胃道功能異常者，吃多了肯定會有些許負擔。台灣黃千芮營養師指出，腸胃道功能異常者不一定被診斷出來，而是平常消化就欠佳的人，例如高壓環境工作者容易進食後脹氣難消化、吃東西速度很快（5至10分鐘內就解決一餐）、腸躁症患者、高齡老人等。

粟米可以天天吃嗎？營養師建議均衡飲食

每一種食品或食物都不建議天天吃，為了健康而一直固定吃某一個食物也是一種偏食行為。台灣黃千芮營養師表示，根據台灣衛生福利部推廣的每日飲食指南，還是建議大家均衡攝取各大類食物，以達到均衡營養。

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