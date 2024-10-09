防失智症飲食｜比銀杏有益？英研究揭3法寶抗失智更護心 點食見效

英國生物銀行的大規模研究顯示，攝取富含類黃酮（Flavonoids）的食品可顯著降低失智症的風險，攝取主要來源為茶、紅酒、莓果，這些天然化合物不僅護心，還能抗失智。



台灣腎臟科醫師王介立在臉書表示，英國生物銀行這項研究分析了121,986位年齡介於40到70歲之間受試者的飲食習慣，並在平均9.4年的追蹤期內，記錄了他們是否發展出失智症。

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發現flavonoids攝取量最高的人，其失智風險比最低的人群低了28%，尤其是具有高基因風險、高血壓或有抑鬱症狀的人，保護作用更為顯著。此外，每天飲用5杯茶、1份紅酒和0.5份莓果的受試者，比沒有達到這些攝取量的人群，其失智風險降低了38%。

每天飲用5杯茶、1份紅酒和0.5份莓果的受試者，比沒有達到這些攝取量的人群，其失智風險降低了38%。（Toa Heftiba/unsplash）

根據上述兩項結果，適度增加攝取富含flavonoids的食品，可以促使在老年時期保持更清晰的頭腦。不過，王介立提醒，這僅是一項觀察性研究，所得之結論是基於相關性而非因果性，且受試者的健康狀況也比一般人好。

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因此，適度增加富含flavonoids的食品或許對健康有益，但也需考量個人健康狀況與飲食習慣，尤其是飲酒的風險需謹慎評估。

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