平底鍋價格由百元到上千有什麼差別？內行網友揭真相、選購要點

你平常會使用平底鍋料理嗎？



一名台灣網友分享，好的平底鍋通常都要上千台幣，甚至上萬元台幣，但也有許多標榜麥飯石、不沾的平底鍋（易潔鑊）卻只要400元台幣（約港幣100元），讓他好奇發問「百元平底煎鍋真的是垃圾嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

請按圖看日本雜誌《LDK》對15款深型平底鍋的評分排名（由評分低至高排序）︰

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這名台灣網友在PTT以「百元平底煎鍋真的是垃圾嗎？」為題，指出自己最近需要學會一個人做菜，但需求只有簡單的蛋餅、抓蔥餅，偶爾煎點牛扒、雞腿扒，挑選鍋具才發現好的平底鍋通常都是好幾千台幣，甚至要上萬台幣，但又有許多看起來好像不差的平底鍋，卻只要400元台幣（約港幣100元），好奇到底差在哪？

貼文一出後，多數網友都表示：

「不沾效果確實會有，但多久開始沾鍋就不知道了，然後材質看就好」、

「我會買大廠的便宜貨，至少塗層什麼有檢驗過，沒牌子的東西，誰知道塗層是什麼材質？」、

「價格通常反應在耐用程度，指的是安全範圍的耐用，但更重要的是，貴也不見得耐用與安全，多試試吧」、

「塗層攸關食安，別買那種查不到廠商的簡體字雜牌貨」、

「要賣你的文案，當然是要讓你覺得很好用、物超所值」。



請按圖看清洗燒焦易潔鑊2大貼士：

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此外，也有部分網友推薦平價好用的平底鍋，指出：

「買特福特價好像600（台幣）而已」、

「至少買有品牌的，特福還不夠便宜嗎？」、

「宜得利499（台幣）三顆星塗層的用2年了…完全不沾」、

「宜得利三顆星的就真的耐用」、

「買宜得利啊，差沒多少錢更耐用」。



請按圖看易潔鑊保養貼士：

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