桂花功效｜改善失眠便秘桂花7功效　5類人不宜桂花茶糖尿可喝嗎？

桂花功效｜秋天是桂花的季節，加上天氣逐漸轉涼且日夜温差大，容易感冒咳嗽，這時候飲一杯桂花茶也可暖胃暖身！根據《中藥大辭典》，桂花性温，有行氣活血作用。除了泡茶飲用，還可以入饌製作甜品小食。不過，有5類人士需謹慎飲用，以免有反效果或影響身體，即看下文！



天氣轉涼且日夜温差大，容易手腳冰冷，這時候需要一杯桂花茶暖身！（iStock）

桂花季節｜八月桂花香 止腹痛畏寒

桂花又稱銀桂、木犀、力里香。俗話說「八月桂花香」，在中秋前後就是桂花開放的節日，花期就在9月至10月！《本草匯言》指桂花：「散冷氣，消瘀血，止腸風血痢」，即對於寒冷引起的腹痛、畏寒、氣血不暢通有調理作用，而且還可內敷外服，「凡患陰寒冷氣，瘕疝奔豚，腹內一切冷病，蒸熱布裹熨之。」天氣轉易染風寒感冒，這時除了飲用桂花茶，還可以桂花水蒸熱毛巾裹燙紓緩。

「八月桂花香」秋天是桂花的季節，一杯桂花茶有助驅寒暖胃。（Photo Ac）

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桂花功效｜抗炎助消化防失眠 7大主要功效

營養方面，桂花富含氨基酸、維生素、茶多酚等營養，有助抗氧化，美顏抗衰老等，桂花主要帶給人體的7大功效：

桂花功效1：改善消化 預防便秘

桂花茶具有促進腸胃蠕動的功效，有助改善消化，緩解胃痛、胃脹、便秘等問题。它富含的茶多酚等成分能幫助清除腸道—心戈戈戈戈中的有害細菌，預防腸道感染等問題。

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桂花功效2：美容養顏

桂花含有多種氨基酸和維生素，有助美容養顏，減少細紋。

桂花功效3：提神醒腦 增强記憶力

桂花茶具有刺激神經系统的作用，有助提神醒腦、增强思維能力和記憶力。還可消除疲勞、提高工作效率，適合打工仔工作時保持精力充沛。

桂花功效4：抗氧化 延緩衰老

桂花茶富含多種抗氧化物質，如茶多酚、維他命C等，具有很强的抗氧化能力，能有效清除身體內的自由基，保護身體細胞和組織免受氧化損傷，延緩衰老。

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桂花功效5：抗菌消炎 改善皮膚問題

桂花茶具有抗菌、消炎作用，對緩解咽喉疼痛、口腔潰瘍等症狀具有明顯效果，而且還能減輕皮膚炎症，有助改善皮膚痕癢、紅腫等問題。

桂花功效6：紓緩情緒 緩解失眠

桂花茶的香氣具有紓緩情緒的作用，有助緩解緊張、焦慮等情緒，有減壓作用。此外，桂花可以改善睡眠質素，緩解失眠問題。

桂花功效7：降血糖血脂 降糖尿風險

桂花可改善糖尿病患者的血糖水平。（小紅書@流香澗）

桂花具有降血糖和血脂作用，可以改善糖尿病患者的血糖水平。

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桂花功效｜5類人士忌喝

雖然桂花有多個有益功效，但桂花性涼，並非人人皆宜！以下5類人士需謹慎飲用。

桂花不適宜人士1：體質虛弱者

體質虛弱者如脾胃虛寒、貧血、低血壓等患者，飲用桂花茶可能會加重症狀。

桂花不適宜人士2：糖尿病患者

糖尿病患者應避免飲用桂花茶，除了桂花本身自帶糖分，亦因桂花茶具溫補陽氣的功效，對陰虛形的糖尿病患者不適宜，症狀包括多食、多尿、消瘦。桂花製成的桂花糖，糖分高也要慎用。如需飲用，宜先諮詢醫生或醫師意見。

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桂花不適宜人士3：體質過敏者

如身體對桂花或茶葉等成分過敏，飲用桂花茶可能會引發過敏反應，如皮疹、呼吸困難等。因此，過敏體質者應謹慎飲用桂花茶，如出現過敏症狀請立即停止飲用。

桂花不適宜人士4：孕婦

雖然桂花茶具有安神、養肺等功效，但孕婦應特别注意飲食，避免攝入過多寒涼食物。如需飲用，建議諮詢專業人士意見。

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桂花不適宜人士5：月經期間女性

處於月經的女性應謹慎飲用桂花茶，以免肚痛等身體不適。

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桂花食譜｜桂花茶2大配搭 補脾益氣潤喉生津

桂花與不同食材配搭，有同療效，效果倍增。(envato)

桂花自身的功效外，與不同食材的配搭，也會令效果加倍，對脾胃和皮膚更有幫助。

桂花配搭1：桂花+甘草 補脾益氣

甘草性平，有助補脾益氣。（小紅書@有茗）

甘草性平，有助補脾益氣。再跟桂花配搭起來，能夠健脾醒脾、提振陽氣、喚醒沉郁的肝氣。

材料：桂花3克、甘草5克

做法：放入所有材料，加熱水後蓋上杯蓋，待熱水轉涼即可飲用。

桂花配搭2：桂花+紅茶 潤喉生津

桂花跟紅茶浸在一起泡，有滋潤肌膚、活血化痰和潤喉生津的功效，建議在秋日早晚一杯。

做法：把同比例的桂花和紅茶一同放進茶壺中，加入攝氏90度左右的熱水沖泡，蓋上杯蓋泡5分鐘即飲用。

桂花食譜1｜桂花糕

桂花糕有助化痰止咳，最好把白糖換上冰糖或蔗糖會更健康！

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材料：

杞子35克、桂花糖3湯匙、乾桂花1湯匙、魚膠片4片（約20克）、冰糖80克、水600毫升

做法：

1. 杞子以熱水浸軟約15分鐘。

2. 魚膠片以凍水浸軟，備用。

3. 燒熱一鍋水，放入冰糖、桂花糖、桂花、杞子拌勻。

4. 魚膠片揸乾水分，放入鍋中攪拌至完全溶化。

5. 桂花糖水略放涼後，注入模具中。

6. 放雪櫃冷藏2-3小時至凝固脫模即成。

桂花食譜2｜冬瓜桂花白涼粉

除了桂花糕，冬瓜桂花白涼粉也是簡單易做的甜品。

中式甜品食譜｜冬瓜桂花白涼粉清甜爽滑 川菜館飯後必食解辣甜品

材料：

冬瓜150克、冰糖40克、水900毫升、桂花糖4湯匙、桂花2茶匙、寒天粉4克

做法：

1. 冬瓜去皮去籽、切成一口大小，放入400毫升的滾水汆水3分鐘後，浸冰水冷卻。

2. 冰糖與水煮勻，降温後浸泡冬瓜，冷藏備用。

3. 桂花糖4湯匙、桂花2茶匙、寒天粉4克和水500毫升以小火煮溶。

4. 放涼後放入雪櫃冷藏至凝固。

5. 把冬瓜、糖水和白涼粉拌勻即成。

桂花食譜3｜桃膠雪梨桂花羹

桃膠雪梨桂花羹，清甜滋潤，最適宜轉涼日子品嘗了！按下面連結有教學片！

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材料：

桃膠30克、雪梨2個、桂圓12粒、冰糖30克、桂花適量、水500毫升

做法：

1. 桃膠放入保温瓶中，用熱水浸過夜至發大六七倍。

2. 清走當中的黑點雜質，沖洗淨，備用。

3. 雪梨清洗去皮、去芯，切件。桂圓洗淨，略浸備用。

4. 煲滾一鍋水，放入桃膠，以中火煮半小時至軟滑。

5. 放入雪梨、桂圓，再煲10分鐘。

6. 加入冰糖、桂花，拌勻至冰糖溶化即成。