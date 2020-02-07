【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香　加樣材料清甜健脾

桃膠雪梨桂花羹，清甜滋潤，最適宜這個凍冰冰又納悶的日子品嘗，不僅滋養腸胃嫩膚抗衰老，原來還可以舒緩壓力，對抗逆境。桃膠滋陰、雪梨潤肺，加點桂花，散發淡淡花香，明天便是元宵佳節，除了吃湯圓，還有這個簡單清新養顏的選擇。

攝錄：李偉軒、劉曉朗 剪接：陳錦超

桃膠，是桃樹的分泌物，當樹皮裂開或損傷時，便會流出樹脂汁液作天然修復，之後在空氣中凝結，約三十天便採摘下來，便成為粒粒晶瑩通透的桃膠，它還有個淒美的別稱「桃花淚」。這種天然樹脂具豐富的膠原蛋白，對美顏護膚、降血脂、膽固醇有效，據說也是慈禧太后的御用養顏補品。價錢又親民，難怪在Google食材熱搜榜中連續於2018、2019兩年排名No.1！

桃膠，據說也是慈禧太后的御用養顏補品。

桃膠，多人搜尋，或許因為大家對它還不太熟悉，看着粒粒像琥珀、晶瑩剔透的東西，可能不知如何入手。其實，非常簡單，只要把一小撮放進保溫瓶內，加入熱水，浸泡4小時或以上已經會發脹，但我較喜歡浸過夜，毋須計算小時，翌日便可用作烹調，最大可以脹大十多倍，所以別貪心放太多。浸泡完畢，還須清理當中的黑點雜質，清洗淨便可煲煮約半小時後，再放雪梨和圓肉。

圓肉，即龍眼肉，略浸便可，煮至變白色時，它的甜味已釋出，所以毋須放太多冰糖，也很清甜滋潤。雪梨也是潤肺恩物，不想變酸，可先去掉雪梨芯。最後加點桂花，淡淡清香，又美味，又美觀，節日享用特別開心！

熱水浸泡桃膠特別快脹大。

經熱水浸泡四、五小時後，桃膠已脹大六、七倍，之後還要烹煮，最大可至十多倍。

桃膠雪梨桂花羹食譜

桃膠，雖然富含的蛋白質屬植物性蛋白質，不及燕窩、花膠等動物性蛋白質，能直接補充皮膚的膠原蛋白，但它高纖助排便，有利腸道健康，可通脂降膽固醇，清熱止渴，緩解壓力，同樣能對改善皮膚、養顏抗衰老。桃膠在古代是一種中藥，《綱目》：桃膠，和血益氣，治下痢，止痛。 可治療石淋（小便澀痛）、血淋（尿血）、泌尿系結石等。桂圓，亦具養血安神、壯陽益氣、補脾防痴呆等功效，媲美人參，有「南桂圓北人參」之稱。雪梨，可清熱止咳、降火降血壓、潤燥護肝。桂花，可溫補陽氣、化痰止咳、暖胃平喘除口臭。

相關食譜：

【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老 煮完雙手最滑溜！

蛋白杏仁茶食譜

【桑寄生蓮子蛋茶食譜】滋潤安神中式糖水 益肝腎治經痛女士恩物

桑寄生蓮子蛋茶食譜