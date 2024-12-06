日本A5和牛被譽頂級食材？網友質疑口感像1物引共鳴：不想再吃了!

不少精緻餐廳主打高檔食材，祭出日本A5和牛當招牌料理。台灣有一名網友分享，日本A5和牛雖然好吃，但致命傷是無法吃太多，瞬間口感像在吃牛油。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在PTT以「日本A5和牛=吃牛油」為題，指出號稱世界頂級食材的日本A5和牛，雖然一開始非常好吃，但吃10片後就很容易膩，味覺也感受不到牛肉香味，就像在吃牛油的感覺，好奇「為何日本A5和牛會被列為頂級食材之一？」

▼和牛指的是品種而不是產地？什麼是日本國產牛？（按圖👇👇👇）

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貼文一出後，多數網友都表示：

「第一口好爽，後面就很膩了」、

「記得以前看過，A5和牛有45~50%都是脂肪」、

「那個霜降不就是油嗎？」、

「就真的在吃油」、

「買過A5來烤，烤過還是油味蓋過肉香」、

「那個真的很膩，吃兩次就不想再吃了」、

「板腱牛比較剛好，A5真的太油」。



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此外，有內行人建議改吃日本A4和牛：

「少量真的A5純粹油香、沒血味，要吃到爽A4足矣」、

「A4比較好，A5吃到味道就夠了，一直吃太膩」、

「A4比較好吃+1」、

「還是推A4就好，能吃到肉也不會太油」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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