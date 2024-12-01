解膩食物｜網友熱議10種解膩食物　烏龍茶包尾、冠軍降血脂助防癌

隨著氣溫降低，薑母鴨與羊肉爐等冬季美食成為聚餐時的首選，但在享受豐盛佳餚的同時，過量的大魚大肉也不免讓人直呼「太膩了」，且對身體也會造成不少負擔；因此本次我們便整理出了網友熱議的解膩飲食，一起看看怎麼吃才能讓身體和味蕾清爽一下吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「解膩飲食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大解膩飲食。

網友熱議10大解膩飲食網路聲量排行（按圖）

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檸檬成解膩冠軍 好入料理又健康

觀察近半年網友針對「解膩飲食」相關話題的討論，可以發現「檸檬」最受熱議，其富含維他命C，可以促進腸胃蠕動、有助減緩油膩感，且具有降血脂與抗癌等功效。不少人經常會將檸檬搭配水或是茶飲用，例如有網友便表示每當自己吃得稍微油膩時，就會在氣泡水中加入新鮮檸檬，一喝便能快速解膩；還有網友曾經突發奇想，「把檸檬汁做成冰塊，再加入紅茶裡，就變成一杯酸甜解膩的檸檬紅茶」。而除了調製為飲品，酸甜清爽的檸檬也相當適合入菜，如檸檬雞、檸檬魚等料理皆受到許多人喜愛，搭配方式十分多元。

日常生活中常見的茶類飲品「紅茶」也具有去油解膩的效果。紅茶因含有茶多酚，能夠促進消化，在餐後喝上一杯紅茶，往往可以緩解飯後的油膩感；有身為紅茶愛好者的網友大讚紅茶「很適合搭配烤肉或火鍋之類的大餐，喝完能有效清爽解膩」，並透過評比各大手搖飲品牌紅茶品項的方式，於社群討論區中引起廣泛迴響。除此之外，紅茶經過完全的發酵，對胃部的刺激較小，所以也適合腸胃較弱者飲用，可以達到解膩與顧胃的雙重效果。

檸檬6大好處（按圖看清👇👇👇）

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柚子不只是油膩剋星 熱量超低還能助消化

「柚子」也是備受網友青睞的解膩食物之一，除了熱量較低，更含有豐富的膳食纖維和維他命C，能夠幫助人體消化、促進排便。有營養師便提到，柚子非常適合當成飯後水果，除了解膩助消化外「酸甜多汁，還很有營養」，作為中秋節不可或缺的一角，正好可以中和烤肉帶來的油膩感。此外，許多飲品中也會加入柚子果肉或新鮮柚子醬來增添口感和風味，吸引網友嚐鮮後分享「烏龍茶為底帶點柚香，整體來說酸爽順口」，認為茶與柚子的搭配相當清爽；不過也有人提醒，食用柚子還是應以適量為宜，以免反而攝取過多糖分。

3種柚子剝離術（按圖看清👇👇👇）

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現代生活中充滿各式美食的誘惑，讓人常常在不知不覺間攝入大量油脂，但在大快朵頤之際，也別忘了注意自身健康，選擇更營養均衡的飲食；你也有飯後常感油膩不適的煩惱嗎？快把以上飲食清單加入你的日常三餐中吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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