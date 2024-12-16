水餃鍋貼熱量｜豬肉白菜第2 榜首竟是這款！營養師教點食免高血壓

不少人喜歡在冷冷的天氣吃一碗熱騰騰的餃子，再配上一碗暖暖的酸辣湯，令人感到幸福又美味。營養師提醒民眾，在享受餃子、鍋貼時，也要注意熱量和鈉含量，以免在不知不覺中攝取過多。



水餃熱量一次看 韭菜水餃竟然最高

台灣營養師高敏敏指出，在水餃類中，很受歡迎的韭菜水餃熱量竟然最高，每顆約66.4大卡；其次是豬肉白菜水餃，每顆64大卡；而蔬食水餃熱量最低，每顆只有52.9大卡。

- 韭菜水餃 66.4 kcal

- 豬肉白菜水餃 64 kcal

- 泡菜水餃 60.3 kcal

- 栗米水餃 59 kcal

- 鮮蝦水餃 56.5 kcal

- 咖喱雞肉水餃 54.3 kcal

- 蔬食水餃52.9 kcal



▼15款急凍水餃熱量排名（按圖👇👇👇）

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鍋貼也要注意 韭菜鍋貼也是熱量王

除了水餃，鍋貼也是許多人的午餐選擇。高敏敏表示，在鍋貼類中，韭菜鍋貼的熱量同樣最高，每顆約67大卡；招牌鍋貼每顆61.8大卡；泡菜鍋貼每顆61.3大卡，粟米鍋貼和蔬食鍋貼的熱量最低，每顆52.9大卡。

- 韭菜鍋貼 67 kcal

- 招牌鍋貼 61.8 kcal

- 泡菜鍋貼 61.3 kcal

- 咖喱雞肉鍋貼 58.2 kcal

- 粟米鍋貼 52.9 kcal

- 蔬食鍋貼 52.9 kcal



不要因為水餃體積小 就忽略熱量

高敏敏提到，不要因水餃、鍋貼體積小，就輕忽熱量，為了增加口感，水餃內餡常會用大量肥肉，才能做出多汁的口感，吃太多很容易熱量超標。建議女生一餐以8顆為限，男生則以10顆為限，並選擇熱量較低的口味，搭配蔬菜清湯，避免點勾芡的酸辣湯或濃湯，若想喝飲料，無糖茶或豆漿是不錯的選擇。

▼按圖看煮水餃防破皮、不粘黏方法：👇👇👇

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注意鈉含量超標 避免高血壓上身

高敏敏提醒，除了水餃的熱量外，也要注意鈉含量。衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應小於2400毫克，約等於6克的鹽，有高血壓的人則要進一步減少到1200毫克以下。如果吃鍋貼、水餃時，沾一整碟醬油，鈉含量可能直接超過一天建議攝取量的一半，因此多享用原味餃子，最美味也最健康。

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