打邊爐禁忌｜火鍋7禁忌傷腎又致癌！逾30分鐘湯底勿喝1款湯最傷腎

寒流來襲，許多人揪團吃鍋，台灣腎臟專科醫師洪永祥貼文點出「7大吃鍋NG行為」，包括，嗜吃麻辣鍋、愛加醬料、吃到飽、吃太久、將湯底用來煮宵夜等，如果經常吃錯，恐怕3顆腎臟都不夠用。



火鍋7大NG行為 傷腎又致癌不可不慎

洪永祥於Facebook發文表示，火鍋本質為水煮烹調方式，看似比高溫油炸燒烤健康，其實不然，因為容易誤踩地雷，甚至傷害腎臟，一般人常見7大吃鍋壞習慣，分述如下：

▸NG行為1：愛吃麻辣鍋

麻辣鍋雖最受火鍋控歡迎，但它的主要原料高湯、中藥材，另添加沙茶醬、咖喱粉、芝士、牛油及豆瓣醬等高脂調味料提味，屬於高鈉高飽和油脂與高熱量湯底，熱量更是高達800大卡，相當於3碗白飯的熱量。兩碗麻辣鍋湯的含鈉量高達4942毫克，充滿飽和油脂與加工調味料，毫無疑問列在傷腎第1名的鍋底。

吃鍋6步驟健康少負擔（按圖👇👇👇）

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▸NG行為2：愛濃醇香醬料、且多次添加

若吃火鍋醬料習慣選擇沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙拉醬、醬油膏等濃醇香醬料，且1餐火鍋下來添加醬料次數超過1次，經年累月下來腎臟功能將備受摧殘。洪永祥建議，選擇醬料有一個大原則就是「愈稀愈好、避掉濃醇香3合1」，像是薄醬油、烏醋、白醋都可以較安心添加，蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋蔥等天然辛香料也可放心吃。

▸NG行為3：愛吃吃到飽火鍋

台灣年輕人喜歡的火鍋飲食方式，不僅僅是吃到飽，而是以吃回本與吃愈多賺愈多為目標。洪永祥指出，當以高單價吃回本為目標，通常高檔的和牛、牛五花、高檔蝦蟹海鮮、高檔精緻甜點就成為主要目標，健康蔬菜則是1口都不會吃。

1頓吃到飽的火鍋下來可以攝取高達3900大卡熱量，相當於14碗白飯的熱量，遠超過成年人中餐或晚餐建議熱量700大卡。一盤牛五花熱量高達518大卡，相當於近2碗飯的熱量。除了熱量問題，一頓吃到飽火鍋鈉攝取量高達6600毫克，當吃完非常口渴就會拼命喝含糖飲料或啤酒。他示警該吃法相當傷腎，且可能隔天痛風就會發作。

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▸NG行為4：吃火鍋時間拉得很長

火鍋湯不斷加進食材與滾煮，30分鐘後湯底裡頭的食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質會濃縮，尤其亞硝酸鹽濃度就開始暴增。一旦持續煮了超過90分鐘，鍋內的「亞硝酸鹽」濃度就會飆升近10倍，過量亞硝酸鹽會引發急性中毒，症狀為缺氧、呼吸困難。

高濃度亞硝酸鹽進入人體後經腸內細菌分解，會產生致癌物亞硝胺，不只傷腎臟，過量將引發心血管疾病或肝、大腸及胃部的癌症。他示警「超過30分鐘的火鍋湯」切勿再喝，另外酒精不但會傷代謝，更是誘發癌症與痛風的危險因子，一但喝酒又會想要喝火鍋湯，不只傷血管肝腎、更是致癌的危險因子。

▸NG行為5：生食熟食餐具沒區分、未使用公筷母匙

除了生食未煮熱就吃進肚外，一群人相約吃火鍋，生食、熟食的筷子、湯匙未分開使用，或大家的筷子直接伸進鍋裡夾食物，沒有用公筷母匙等地雷行為，都是導致病毒性或細菌性腸胃炎的原因。每1次的腸胃炎傷的不僅是腸胃道，腎臟負責水分與電解質的調控，每1次腸胃炎更是對腎臟一次嚴重的負荷與傷害，不可不慎。

火鍋菜盤隱藏很多澱粉？（按圖看清👇👇👇）

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▸NG行為6：最後加入王子麵與食用雪糕的儀式感

火鍋吃到最後已相當飽，然而若沒有把王子麵或冬粉放進去吃完，或拿雪糕轉變一下溫度與解膩，就好像少了結束儀式感。他示警，1碗王子麵加兩球雪糕就等於1餐的熱量，除了又吃進去過多的熱量外，王子麵與冬粉都是超吸湯汁的食材，吸滿了滾燙2小時以上的濃縮火鍋，毒湯汁又吃進肚子，將給腎臟帶來更多的負荷。

▸NG行為7：湯底打包帶回去煮宵夜

節省的美食愛好者總會吩咐老闆把鍋內湯底打包帶走，加個麵與食材又變成1餐美味宵夜。不過，除了過餐食物的滋生細菌問題外，火鍋湯底煮愈久是愈不能喝。

台灣林口長庚醫院臨床毒物科中心主任顏宗海就表示，不管是哪一種鍋底，只要用大骨熬煮，煮愈久，則大骨裡面含有重金屬（鉛、鎘），就愈可能釋放至湯裡。再者，湯滾久了，食材殘留的重金屬、農藥、環境荷爾蒙也會溶至湯底，因此，吃鍋時，切記不要喝湯。

醬料熱量排行按圖了解更多（每15克約1湯匙計算，由高至低熱量排序）👇👇👇

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值得注意的是，火鍋湯久煮，還有高油脂、高鈉、高普林等健康疑慮，心血管疾病、痛風等病患如果喝了，還容易出問題。建議，吃完火鍋後，多喝水、多吃大量新鮮蔬果，加速身體代謝。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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