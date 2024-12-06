雞蛋營養｜網紅挑戰30日食720隻蛋 膽固醇好咗？營養師親解是玩命

雞蛋營養豐富，可延緩腦退化、助防癌等多種好處，不少研究更證實，吃蛋不但不會增加壞膽固醇，更會提升好膽固醇。吃蛋好像絕對健康，但真的多吃無妨？即使一日吃24隻？近日Instagram有網紅做了一個小實驗，挑戰連續30日共吃720隻全蛋，還日日飲橄欖油後驗血。驗身報告顯示，不但沒對身體造成傷害，膽固醇更有改善。我們就此訪問了營養師，究竟這樣吃蛋真的沒問題？還是在玩命？



雞蛋營養｜每日吃24隻蛋瘦了又帥了？

進行這項挑戰的是張殷瑞（Harrison），IG有15.8萬粉絲，驗血報告一出，4日內已有3萬個讚，驟看讀者留言，大家對於30日吃720隻蛋、一日平均24隻的飲食行為，似乎很受落，還讚他瘦了又帥了。

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張殷瑞展示連續30日吃720隻蛋後的驗血報告結果：

高密度／好膽固醇

30日前：1.47

30日後：1.79

提高了>>0.32



低密度／壞膽固醇

30日前：4.35

30日後：3.69

減少了>>0.66



三酸甘油脂

30日前：0.48

30日後：0.45

下降了>>0.03



每日吃24隻蛋真的冇問題？(pexels)

雞蛋營養｜每日食24隻蛋＝4個巨無霸熱量

營養師蕭婉芹（Kennie）替他計計數，以白烚雞蛋為例，一日食24隻相等於總共攝取了1,860卡路里、39克飽和脂肪、4,464毫克膽固醇。這些數字怎樣理解？

一日24隻蛋1,860卡路里，相等於吃了接近4個巨無霸。(unsplash)

1,860卡路里＝吃了接近4個巨無霸

39克飽和脂肪＝吃了33隻炸雞中翼當中所含的飽和脂肪



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雞蛋營養｜攝取膽固醇超標15倍！易造成血管堵塞

根據中國營養學會建議, 一位健康成年人每日所攝取的膽固醇參考值為300毫克，4,464毫克膽固醇，這樣吃就足足超出了15倍！Kennie認為，從以上數字分析，不難理解一日食24隻蛋對身體造成的負擔，甚至是在玩命！

最新的科學研究已經推翻了食物中膽固醇會導致血液膽固醇水平提升的關聯，因此他進食大量雞蛋黃中所含的膽固醇，也沒直接提高血液膽固醇的水平。相反，食物中的飽和脂肪，更直接地影響我們身體內膽固醇的水平。如果長期持續暴食雞蛋，又缺乏足夠運動量消耗，長遠累積下來的飽和脂肪，定必推高身體內膽固醇水平，慢慢造成血管堵塞。

長期持續暴食雞蛋，又缺乏足夠運動定必推高身體內膽固醇水平，慢慢造成血管堵塞。（unsplash）

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其實，過分暴食某一種食物會造成營養失衡，試想想，當一個人一天進食了24隻雞蛋，其他種類食物例如蔬菜、水果、全穀物等的攝取，肚子基本上都放不下了！舉個例子，雞蛋當中纖維素相對缺乏，長期飲食不均衡，很容易造成便秘，痔瘡，甚至更嚴重的腸道健康問題。

雞蛋營養｜蛋白質過多 易有腎石增中風心臟病風險

雞蛋含有豐富的蛋白質，但1日24隻雞蛋總共所提供過多的蛋白質，可以隨時令你增加腎石，血動脈硬化的風險，更有機會導致心臟病和中風。

根據中國營養學會建議，一位健康成年人每日所攝取的蛋白質參考值為60克，大概相等於9隻半雞蛋。Kennie強調飲食均衡比針對某一種營養素達標更重要！

同場加映：食蛋有不同方式，可以參考👉👉👉蛋食譜合集｜最百變食材雞蛋料理 溏心蛋、蒸水蛋、炒蛋、燉蛋…

雞蛋營養｜正確吃蛋貼士

Kennie建議大家多吃蛋，一隻烚雞蛋除了蛋白質，還能提供多種身體所需的重要維他命和礦物質，如維他命D，維他命B12，膽鹼，硒等。想吃得健康，每天進食大概1-2隻雞蛋，再配合足夠的蔬菜、水果、全穀物和奶製品，就能輕鬆做到飲食均衡了。

英國註冊營養學家、Natural Plus首席營養師蕭婉芹（圖片由受訪者提供）

資料來源：harrisoncheung@IG