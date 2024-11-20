滑蛋做法｜免油免黐底 煮蛋1妙招滑溜軟綿綿　零失敗懶人至啱！

滑蛋做法｜如何炒滑蛋，之前我們介紹過不同方法，加奶，加乳酪，加忌廉，加沙律醬，大廚、專家各有秘技。不過，這次記者實試的小妙招，不用油、不用拂，還不會黐底，絕對是最簡單方便、零失敗的煮滑蛋方法之冠！

攝影：鄒家鳳



滑蛋做法｜1個食物袋煮滑蛋

說穿了，這個煮滑蛋方法就是靠一個袋！用食物袋做料理，其實也不是什麼新鮮事，之前《01教煮》也介紹過類似的方法做奄列，不過，效過比用油炒略為遜色，不夠滑溜，可能中間有餡料肉類之故，要熟或凝固一點。但這次只是蛋、奶、糖3樣材料，要多滑有多滑！煮奄列貼士｜免油免鑊鏟10分鐘煮奄列大法 超簡單3貼士只需1個袋

沒想過一個食物袋便能做出滑溜水潤的蛋料理。

煮滑蛋做法｜記者實試 ３樣材料免油免黐底

材料：

雞蛋1隻

鮮奶100毫升

糖1茶匙

工具：食物袋1個

+ 3

做法：

1 把蛋打進食物袋內，揑勻。

2 加入奶、糖，揑勻。把袋打結。

3 煲滾一鍋水後，轉小火，放入袋加蓋。

4 5-7分鐘取出，倒出滑蛋即成。

不失敗貼士：

~打結時需預留一點空間，讓袋遇熱有空間膨脹，避免爆開。

~滑蛋鹹甜隨意，可按喜好加入調味。

煮滑蛋做法｜實試效果

這次實試效果很滿意，簡單又方便，不用油、煮出來的滑蛋一樣水漾嫩滑。而且不黏鍋，又不用洗油鍋。但切記別煮太久，蛋過老影響口感。

把滑蛋加在餐盤上，成了一頓營養豐富的早餐。

把滑蛋加在我的早餐盤上，很滿足！你也可用作不同配搭，鹹或甜，甚至用作日式蛋包飯上的滑蛋也可。