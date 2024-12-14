麵包營養｜便利店麵包因1成分恐傷身？營養師揭真相 2招食得健康

近日有不少聲稱「別吃便利店（超商）麵包，因為有脂肪酸甘油酯及麥芽糊精很傷身」的影片出現，指出「超商麵包可放3天都是因為有這些添加物」，對此，營養師表示，非便利店麵包同樣也可能會有這些添加物。



根據《健康2.0》報導，台灣營養師夏子雯指出，便利店麵包添加脂肪酸甘油酯，主要是讓油和水融合，使麵糰更柔軟。而麥芽糊精則是澱粉的半消化物，具有加速發酵的功效，可以讓麵糰膨脹得更快更好。

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依照台灣《食品標示法》規定，便利店麵包業者必須把食品成分及添加物，依照含量多寡，依序標示出來，並且要展開標示，所以在包裝上就會看到許多密密麻麻的成分，包含許多看不懂的成分內容。夏子雯表示，脂肪酸甘油酯和麥芽糊精的添加量其實並不多，民眾不用過於擔心。

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另外，夏子雯提到，便利店麵包有其優點，在現代化生產麵包的工廠，可有效控管麵包被微生物污染的每個環節、降低水活性，自然就能降低發霉、腐壞的問題；而非便利店麵包同樣也可能會有這些添加物，只是不需要寫出來，所以民眾無從比較。

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夏子雯提醒民眾，不管是不是便利店麵包，都建議選擇少糖少油的麵包，並控制攝取頻率、和其他別種類型的主食交替食用，才能降低身體負擔。

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