失眠飲食｜高升糖飲食致失眠？遠離麵包麵食4類食物改善睡眠品質

台灣營養師劉馥萱在Facebook粉絲專頁《劉馥萱營養師》 提到，睡眠品質與平時飲食息息相關，其中高升糖飲食容易導致失眠，因為分泌胰島素降血糖引起的身體反應，容易影響睡眠品質。營養師建議多選擇低血糖食物為佳。



平時會受到 「失眠」困擾嗎？ 台灣營養師劉馥萱提到，有愈來愈多朋友在門診詢問：「吃什麼能幫助睡眠？」劉馥萱表示，高升糖指數、 高升糖飲食會增加失眠的困擾。

低GI飲食3技巧（按圖看清👇👇👇）

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升糖指數是什麼？

什麼是升糖指數？劉馥萱解答，所謂的GI值指的就是「升糖指數」，是我們攝取特定食物後，在兩小時內影響血糖升高的程度，數字愈高代表影響血糖愈大。像是麵包、麵食類、白米、烘焙類食品或含糖飲料等，都屬於高升糖食物。低升糖食物則是蔬菜、堅果、全榖類或部份水果，這類型食物對血糖影響較低。

為什麼高升糖食物影響失眠？

為何高升糖食物會與失眠相關呢？根據《美國臨床營養雜誌》的說法，可能是因為高血糖飲食造成血糖在短時間內快速上升，因此身體緊接著分泌大量胰島素試圖降低血糖，讓血糖驟降，引起身體症狀反應，其中睡眠品質也被影響了。

想一覺好眠，飲前不妨飲用這些飲品：（按圖了解👇👇👇）

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醫師建議，若有失眠的困擾，可嘗試調整飲食模式，盡量選擇低GI的飲食模式，並同時諮詢專業營養師的評估，因為實際上從飲食影響睡眠問題並非只有升糖指數的因素，透過完整的專業諮詢及功能醫學檢測，也能幫助你規劃更符合你需求的飲食對策。

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