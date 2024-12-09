膽固醇升精緻澱粉是元兇 1類飲品也中招！2水果助降膽固醇5周見效
撰文：Heho健康
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許多人擔心膽固醇與三高、肥胖等疾病有關，往往會選擇少吃雞蛋。然而，研究已顯示，雞蛋中的膽固醇不會直接引起心血管疾病。
真正要注意的反而是麵包、含糖飲料等精緻飲食，這些才是膽固醇上升的主要原因。
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兩種天然水果幫助降低膽固醇
牛油果：天然的「降膽固醇藥」
專家建議，食用牛油果有助於控制低密度脂蛋白膽固醇（LDL），效果不輸藥物。研究指出，每天食用牛油果五周即可降低整體膽固醇，特別對於LDL有顯著影響。牛油果中的成分不僅有助於降低氧化膽固醇的積累，也能降低心血管疾病的風險，並富含對眼睛健康有益的類胡蘿蔔素。
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番石榴：防止心血管疾病的好幫手
番石榴及其種子含有豐富的抗氧化劑和生物活性物質，有助於預防心血管疾病。番石榴中的纖維能促進低密度脂蛋白受體（LDL受體）的生成，幫助身體產生膽汁鹽以降低血液中的膽固醇。這樣能減少膽固醇堆積於血管內層，預防動脈斑塊的形成和慢性發炎問題。
番石榴果肉和籽營養成分（按圖看清👇👇👇）
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