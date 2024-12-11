微波爐清潔｜泡過茶葉加1物變清潔神物！去污除臭微波爐砧板都啱

香港、台灣人愛喝茶，因為茶不但能去油解膩，喝剩的茶葉渣更是用途多樣。



對此，台灣農糧署就分享，可利用泡完後仍濕的茶葉渣沾熱水搭配小蘇打粉搓洗水龍頭，即可除殘留的水垢，也能用於清理處理生魚的砧板和微波爐，或將乾掉的茶葉渣，放進鞋櫃和電話筒上，均有效消除異味，只留下淡雅清新的茶香味！

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清微波爐異味別只會用檸檬和醋！

台灣農糧署在Facebook專頁分享，剛泡完的茶葉渣先別丟，因為還具有除垢和去味的小妙用；若把剛泡完茶的茶葉渣裝入舊絲襪或洗衣袋中，再沾熱水搭配小蘇打粉搓洗，就可除水龍頭上的水垢。

微波爐迷思（按圖看清👇👇👇）

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而同樣方法也能清理砧板，只要利用濕的茶葉渣在處理生魚後的砧板上搓揉，或把茶葉渣裝進碗中微波一分鐘，即有助消除砧板和微波爐的異味，留下淡淡茶香味。

此外，曬乾後的茶葉渣也很好用，可放在紙巾上對折，捲起三個邊，再貼上膠帶做成芳香包後，放進鞋櫃或電話筒上，就有助於芳香除臭。

按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：清微波爐異味別只會用檸檬和醋！農糧署用1清潔神物，1分鐘快速消除臭味、頑固水垢】

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