早餐麵包｜吃太多易血糖暴增或致癌？4大壞處醫生指1種吃法要避免

許多人為了方便，就會在早上吞一顆麵包解決早餐，不過，小心若吃下太多麵包，恐會讓疾病找上身！



對此，台灣戴定恩醫師表示，麵包雖然好吃，但吃太多不僅會造成胃的負擔，嚴重還可能會導致癌症發生！

麵包吃多會傷身？（按圖看清👇👇👇）

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台灣戴定恩醫師在Facebook發文表示，吃太多麵包恐出現以下「4症狀」：

1. 血糖暴增：

人在早上會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分吸收率高，而小麥每100公克就有42.2克含糖量，若早上吃麵包，會導致餐後1至2小時血糖值急遽上升又下降，危害身體健康。

2. 進食量增加：

血糖暴增後，胰島素分泌又會降低血糖，可能在2小時內就會感到飢餓，在早餐還未消化完畢就開始吃東西，對腸胃造成負擔。

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3. 打亂自律神經：

白天活躍的交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化，晚上活躍的副交感神經則是幫助身體休息，讓心跳減慢，同時促進消化，早上兩種神經交接，若攝取過多糖分，就可能擾亂自律神經系統，使生理時鐘失調。

4. 麵包烤焦可能致癌：

許多人麵包或吐司，喜歡烤過再吃，焦香的味道也的確迷人。然而烤麵包時產生焦香味道的化學物質，若攝取過多可能導致癌症。

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最後，台灣戴定恩醫師強調，麵包不是完全不能吃，只是要注意食用量及食用時間，也要盡量避免吃烤焦的麵包即可。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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