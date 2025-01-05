燒肉貼士｜煎五花肉不用油？網友分享下鍋前放1物 香脆軟嫩不乾柴

五花肉是豬肉裡面較便宜，且容易料理的部位，許多人雪櫃都會常備來做各式各樣的料理。



一名網友在Facebook發文分享，煎五花肉其實不用放油，只要下鍋前放1物，就能讓肉質更軟嫩不乾柴，貼文曝光後，引發許多網友認同表示，「這樣煎真的很好吃，不乾柴」。

煎五花肉之前可先放水（淹過豬肉），再加入一些米酒和少許鹽。（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

家常滷五花肉食譜（按圖👇👇👇）

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煎五花肉不用放油！內行主婦放1物「快速軟化不乾柴」

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，煎五花肉可以利用肉本身的油脂，不用放油，下鍋前，可以放點水、料酒和少許鹽，量大概淹過肉就好，等水分收乾後再把鍋蓋蓋上，把兩面豬肉煎到香脆，這種方法稱為水煎法，可以讓肉質更軟嫩不柴以外，也不用太多技巧就能成功，中秋烤肉也很適合搭配生菜和泡菜一起吃。

水分收乾時，再轉小火乾煎，就能逼出豬肉本身的油脂。（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

▼太陽燒肉食譜（點擊圖片查看👇👇👇）

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，

「這樣煎真的很好吃，不乾柴」、

「我也是這樣煎香腸，減少用油量」、

「我是抹鹽+胡椒粉然後小火煎，熟了再用氣炸鍋5～8分鐘」、

「我先把肉浸泡鹽水+五香粉+八角-約3小時，再一起倒進去平底鍋水煎，香嫩好吃」、

「配泡菜＋燒酒完美」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煎五花肉不用放油！內行主婦放1物「快速軟化不乾柴」，肉質外酥內嫩超多汁】

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