防癌飲食｜頭頸癌趨年輕化！專家教6飲食原則助防癌 避免太燙太辣

頭頸癌多發於25至44歲，發病年齡比其他癌症提前約10年，且有逐漸年輕化的趨勢。



治療頭頸癌通常需要手術，可能導致顏面外觀改變，並影響說話和吞嚥能力，復發率更高達60%，預後情況不佳，平均死亡年齡僅59歲。

10大養癌習慣（按圖看清👇👇👇）

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因此，專家提出6大飲食原則，幫助遠離頭頸癌，守護健康：

第1招：拒絕煙、檳榔、酒

香煙、檳榔及酒精代謝物乙醛已被列為「一級致癌物」。研究顯示：

- 抽煙者罹患口腔癌的風險是18倍。

- 嚼檳榔者風險達28倍。

- 若同時抽煙與嚼檳榔，罹癌風險高達90倍。

- 再加上飲酒，罹患風險更飆升至123倍！



拒絕煙、檳榔與酒精，才能有效降低頭頸癌的風險。

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第2招：少吃醃製、煙燻、發酵食品

加工肉品、煙燻雞鴨魚、醃漬蔬菜等，常含亞硝酸鹽，容易與胺類結合形成致癌物亞硝胺。

此外：

- 煙燻食物會產生致癌的 多環芳香物。

- 豆類發酵物（如腐乳、臭豆腐）與發霉穀物（雜糧、花生）易受到黴菌污染，釋出毒素。



這類食物應 盡量少吃，避免增加致癌風險。

第3招：避免過燙、過辣的食物

過燙的食物（如麻辣燙）或過度辛辣的食物（紅辣椒、辣咖喱等），會刺激口腔黏膜，增加細胞病變的風險。因此，應減少食用，保護口腔健康。

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第4招：少吃高油高糖食物

高油、高糖的飲食容易產生自由基，攻擊細胞，增加癌症風險。例如：

- 過度油炸、燒烤食物

- 甜食



這些不良飲食習慣與大部分癌症發生息息相關，應避免過量攝取。

第5招：多吃新鮮蔬果

新鮮蔬果含豐富的維生素、礦物質和植化素，具有抗氧化及清除自由基的功效，能提升抗癌力，有效降低癌症發生率。

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第6招：選擇好油烹調，補充Omega-3

Omega-3脂肪酸能抑制體內發炎反應，有助於減少口腔細胞病變。建議適量攝取：

- 亞麻仁籽

- 核桃

- 魚油



選擇健康油品，讓飲食更營養，提升抗癌防護力！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

