糖尿病飲食｜秋冬血糖波動大？少運動更要嚴控飲食 醫揭進補3地雷

許多糖尿病友反應其每日飲食皆相似，但血糖值仍起伏不定？



其實除了食物本身，烹調方式、作息、藥物等變數都會影響血糖值波動，台灣振興醫院新陳代謝科兼營養治療科主任蔡世澤表示，到了秋冬季節，糖友運動量減少，更需要留心食物攝取量。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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哪些因素引起血糖起伏？患者可多實驗找規律

血糖值的高低起伏受很多因素影響，尤其是餐後的血糖值絕對與食物有關，包括餐點的食材組成、烹調方式等。另外，數值也會隨生活作息影響，例如有些糖友習慣於運動前進食，有些則於運動後進食，測量出的血糖值自然不同。

糖友每餐進食的總量需要有所節制，若是突然間大吃一頓，對糖友來說是不小的負荷，至於進食順序對血糖值的影響並非一定，蔡世澤解釋，因為每位糖友體質不同，血糖值有小幅波動是難免的，只要出入不大就無妨。

蔡世澤建議糖友，多一些實驗精神，請於進食後檢測血糖值並記錄，分析食物對個人體質的影響，找出固定的波動形態，並維持穩定規律，才能達到最好的控糖效果。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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糖尿病控糖攻略 飲食勿踩3地雷

逢年過節或冬令進補，請糖友評估飲食攝取總量，蔡世澤強調，關鍵在於避免高熱量、高油脂及高含糖量（例如砂糖、果糖等）的食物。如果吃了一餐大餐後，下一餐可以稍微調整、減少進食份量，還是有機會平衡攝取量，偶一為之並無大礙，建議遵守凡事不過三的原則，合理管控飲食。

隨著冬季來臨，即便作息不變且飲食內容與夏季相同，糖友的糖化血色素數值仍較夏季有所增加。蔡世澤提醒，許多糖友的冬季運動量較夏季下降，但是飲食內容卻更為豐盛，請糖友一定要多加注意血糖值變化，有疑問請諮詢專科醫師，遵從醫囑用藥並培養健康生活習慣，才能有效管理血糖值。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖！👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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