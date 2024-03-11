入廚貼士｜豬肉去腥別只加米酒、抹鹽！網友教1招快速去味提鮮

豬肉是煮菜時經常使用的材料，可以運用在各種料理上，但許多人因為肉腥味難以去除而感到煩惱，就有廚藝達人們分享秘訣，只要使用蔥薑蒜、米酒和麵粉等食材去腥，並把握挑豬肉的重點，就能煮出一道鮮甜彈嫩的豬肉料理。



豬肉去腥別只會加米酒、抹鹽！達人教1招快速去味提鮮

台灣一名網友在Facebook社團「家常菜」發文表示，他想要挑戰滷爌肉，不過之前滷了一鍋肉騷味很重，直呼「整個食慾都沒了」，因此詢問要怎麼滷才不會有肉腥味？以及滷肉要如何讓「肥肉」的部分入口即化呢？

請按下圖看11個新手必知的醃肉問與答👇👇👇

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問題一出，隨即引起討論，不少料理達人留言提供建議，可以利用米酒、麵粉、檸檬汁或蔥薑蒜等食材去腥，「用麵粉洗也很好去腥」、「麵粉洗完煮出來肉很軟嫩～」、「肉品去腥，可以準備一碗水，放入一些冰塊，並且擠一點檸檬汁進去，或是加入檸檬片，接著就將整塊肉丟下去浸泡，大概只要浸泡幾十秒即可拿起來烹調」、「冷水入鍋、放蔥、放薑、放點米酒，放肉，中小火慢慢煮到水滾，撈起，水龍頭冲乾淨一下」、「水中放薑蔥用最小火慢慢加熱川燙至滾！可逼出血水異味！」。

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也有網友說應該先川燙過，把血水雜質洗出來，或是在滷之前先炸過，「生豬肉放冷水一起入鍋，用文火煮30分鐘，血水跟肉中的雜質會慢慢出來，水會變得混濁，之後再把肉洗淨即可做別的料理」、「豬肉買回來先清水洗一下，備一鍋熱水燙一燙，撈起滴水，炒鍋倒2大匙的油，炸一炸、炒一炒」、「冷水時就要下鍋煮到水滾即可，之後滷之前要先炸過，再來就是用中藥去調配」。

內行人則說明，挑選黑毛豬、母豬會比較沒腥味，「買黑母豬肉，看皮是不是細緻，皮層中間的毛是不是黑色，肉質粉嫩透亮」、「買黑毛豬沒這問題」、「要買母豬喔，當然攤販也需要每天提供新鮮的豬肉」。

5個小秘訣保食品安全（按圖👇👇👇）

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另外，還有網友傳授讓滷肉變得軟嫩的技巧，「小火燉約1小時後（就是皮已經有軟Q但不到爛），關火不掀蓋悶1～2小時或要吃的時候再加熱燉一下（15～30分鐘）就很快爛到入口即化的程度」、「炒過再滷，滷久一點，肥肉就入口即化了，小火慢滷至少一個半小時以上（沒在用壓力鍋），最後關火至少再悶半小時」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：豬肉去腥別只會加米酒、抹鹽！達人教1招快速去味提鮮，肉質鮮甜彈嫩又多汁】

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