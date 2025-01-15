廚房好物｜盤點CES消費電子展有趣新品　1隻匙羹$990有咩特異功能

這屆CES（編按：國際消費電子展Consumer Electronics Show）上的奇葩產品多到寫不完，根本寫不完。前幾天，我們介紹了日本初創公司Yukai Engineering推出的兩款小機器人 ——「錢包妖精」Mirumi 和吹涼熱飲的FuFu。這倆機器人除了可愛、能提供點情緒價值外，幾乎沒什麼用處。



還有那個貼在腦門上的AI可穿戴設備Omi，網友笑稱是個「便攜式竊聽器」。

日本初創公司Yukai Engineering推出的Nékojita FuFu機械人。（Yukai Engineering官網）

在CES2025上，這類腦回路清奇的產品不勝枚舉，接下來，我們就來盤點一下那些最奇怪、最愚蠢、最令人驚訝的產品。

1. 用這麼貴的勺子（匙羹）吃飯，我怕消化不良

在這屆CES的第一晚，不少觀眾都圍在日本公司Kirin Holdings的展位上，嘗試那把讓食物嚐起來更鹹的電子勺子。

據該公司介紹，這把勺子可以利用微弱的電流來濃縮食物中的鈉離子分子，為低鈉食品增添更濃郁的鹹味和鮮味，其目的就是為了幫助人們減少鹽的攝入。

該產品也曾獲得2023年搞笑諾貝爾獎。

這把勺子可以利用微弱的電流來濃縮食物中的鈉離子分子，為低鈉食品增添更濃郁的鹹味和鮮味，其目的就是為了幫助人們減少鹽的攝入。（Kirin Holdings官網）

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聽起來是不是就很離譜？

可人家在2011年就發表了正兒八經的論文，此後還製作了可以將電流傳遞給食物的叉子、筷子。

更離譜的還有它的價格，2024年在日本限量發售，售價約為127美元（約990.6港元）。用這麼貴的勺子吃飯，我怕消化不良……

2. 倒個花椒都要玩高科技，真・花裏胡哨

Spicerr是今年CES上另一款奇怪的食品科技小工具。看宣傳影片挺有趣，其實它就是一款配備「智能」觸摸屏的香料分配器。

Spicerr配有專用的膠囊，一次可容納6個，每個膠囊包含不同的香料，可以通過旋轉膠囊來更換不同的香料。

同時其人工智能會根據使用的食譜檢測出需要的香料用量，並進行自動分配。如果想添加比推薦量更多的香料，還可以使用「自由形式」功能。Spicerr的功能聽着挺玄乎，但實用性受到一些質疑。

Spicerr配有專用的膠囊，一次可容納6個，每個膠囊包含不同的香料，可以通過旋轉膠囊來更換不同的香料。（Spicerr官網圖片）

首先就是價格，其專用膠囊價格達15到20美元，還無法重複填充，也不具備研磨功能。香料種類繁多，要是每種都要買對應的膠囊，那得花多少錢。其次那個「自由形式」功能，我直接拿勺子舀香料多省事兒，不懂為什麼搞那麼複雜……

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3. 逾萬元的智能咖啡機

Meticulous推出的智能濃縮咖啡機，號稱是世界上第一台機器人槓桿濃縮咖啡機。它配備10個數字傳感器，可監控水温、壓力、流速和杯中液體的重量，並能夠像咖啡師一樣進行即時調整。

該咖啡機的加熱線圈可在大約一分鐘內使水達到理想温度，並在整個萃取過程中保持該温度。此外，這家公司還推出了一款牛奶蒸鍋，可以自動蒸牛奶，讓用戶選擇温度和質地。

目前，這兩款機器均已開放預定，咖啡機預定價格高達1350美元（約10,508港元），牛奶蒸汽器則是250美元。這價格，就好像錢是大風颳來的一樣……

4. AI空氣炸鍋，有點用但不多

家裏的空氣炸鍋在犄角旮旯積灰已久，現在又來了個AI空氣炸鍋——ChefMaker 2。

ChefMaker 2（Dreo官網圖片）

它可以通過掃描食譜書或從網站提取食譜，自動調整適合空氣炸鍋的烹飪參數，無需手動計算時間和温度。其移動應用程序中包含100多個預設食譜，用戶可以按照步驟進行烹飪，並即時查看烹飪過程。

此外，它還能智能識別可用食材並推薦符合用戶飲食偏好的食譜。聽起來挺高科技，但有點雞肋，畢竟搜個教程、調個時間和温度也費不了多大勁。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】