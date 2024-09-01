廚具清潔｜保鮮盒膠條發霉怎麼辦？網友熱議2天然好物除污漬最好

家中若有剩菜，大多人會以保鮮盒存放食物，方便又輕巧，但唯一缺點，就是盒子邊緣的膠條容易發霉變黃，讓人相當困擾。



因此就有網友好奇發問「該用什麼東西才能去除膠條黴漬？」引來一票內行人分享，運用1天然好物加入水後，將盒邊膠條浸泡再沖洗，即可讓它潔白如新！

梳打粉清潔5妙招（按圖👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook「我愛全聯-好物老實説」發文求助「請問保鮮盒的膠條發霉要用什麼東西去除？」貼文引起網友熱議，不少人都指出，可以使用過碳酸納及溫水混和後，將保鮮盒置入其中浸泡一陣子，再去刷洗，就能輕易消除霉漬。

也有人透露，使用小梳打、醋等亦有同樣效果：

「保鮮盒的膠條可泡食品級小梳打粉＋水，再用牙刷刷即可刷除發霉處」、

「溫熱水＋過碳酸鈉，或是小梳打＋溫水」；



有人則認為：

「換新的保鮮盒」、

「直接換新的」、

「換一條比較快，網店有賣」、

「買新的盒」。



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事實上，過碳酸鈉加水調成水溶液後，有很好的除霉效果，只要直接噴灑至家裡有霉斑的地方，如天花板、門縫、磁磚縫隙等，並刷洗擦拭即可。

若是難以去除的嚴重霉斑，則可以將過碳酸鈉水溶液沾濕紙巾後，敷在要清潔的位置再靜置一晚；且過碳酸鈉還有清洗洗衣槽、去除咖啡垢和茶垢、消除衣服污漬，以及鍋碗油垢的功能，是每個家庭必備的萬用清潔好物。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保鮮盒膠條發霉、有異味怎麼辦？達人用1天然好物，不用刷徹底清除陳年汙垢】