揀廚具貼士｜不鏽鋼、易潔鑊怎麼選？一文看清正確選購與使用方法

近年來不鏽鋼及易潔鑊餐具日益受到消費者的青睞，但仍須注意不同材質的特性不同，錯誤使用也可能會影響其性能。



因此，台灣食藥署提醒民眾在購買前，應先了解不鏽鋼餐具與易潔鑊（又稱不沾鍋）的材質差異，以及正確的使用方法，才能用得更安心。

如何正確選用不鏽鋼餐具？（按圖看清👇👇👇）

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不鏽鋼餐具、易潔鑊怎麼挑？ 台灣食藥署為你1次解答

台灣食藥署說明，不鏽鋼餐具材質包括有200、300和400等系列，數字的大小跟「不鏽」的品質沒有絕對相關性，300系列的不鏽鋼（如304和316等級），防鏽性質反而較好，較常用在與食品接觸的容器具，因此建議民眾優先挑選。

另外，易潔鑊的原理是在鍋具外層淋膜塗層，常見的塗層種類包含合成樹脂，如聚四氟乙烯（polytetrafluoroethylene）、陶瓷（如二氧化鈦）或鈦金屬等。PTFE材質是1種對冷、熱及化學穩定之高分子材料，不沾性質較佳；陶瓷塗層特性是硬度較高、不易刮傷，但不沾性能也相對較差；鈦金屬塗層則是以輕盈、導熱快為其優點。

掌握4大注意事項 正確使用不鏽鋼餐具與易潔鑊

最後，台灣食藥署提醒，使用不鏽鋼餐具及易潔鑊應注意以下4個注意事項：

1. 詳細閱讀：

應仔細閱讀說明書中的內容，並依產品說明正確使用。

2. 徹底洗淨：

鍋具製作過程中可能殘留油污或髒污，首次使用前及每次使用後，應使用中性清潔劑搭配軟質海綿清洗乾淨。

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3. 避免空燒：

易潔鑊需要特別注意避免高溫空燒。

4. 定期汰換：

如表面有凹陷、瑕疵或塗層破損應更換新品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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