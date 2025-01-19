大掃除｜鋅盤去油污用熱水超錯！隨時水浸！網友1妙招除臭防堵塞

廚房流理台的排水管油垢讓不少民眾覺得困擾，排水管若長時間不清理，不僅會造成水管堵塞，食物殘渣也會引來蟑螂。



台灣藝人林姿佑日前於節目分享，在家中煮飯完時，會以漂白水清潔水槽，並以滾燙熱水倒入排水孔，達到清潔效果，不過，某次要烹飪時，廚房卻淹水，原來是因為廚房下方之水管長期受漂白水及熱水破壞，漸漸變薄，竟直接破裂。

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廚房水管堵塞怎麼辦？用熱水沖排水孔其實超不當

台灣藝人林姿佑於節目《健康零距離》分享，他在家中廚房煮飯完和洗完碗盤後，會以漂白水清潔水槽，認為具殺菌效果，並以滾燙熱水倒入排水孔，達到去除油污的清潔效果。

林姿佑提到，不過，某次正要煮飯使用水槽時，整個水槽至廚房都淹水，原來是因為他家中廚房下方排水孔的水管為「軟膠管」，長期受漂白水及熱水破壞，漸漸變薄，竟直接破裂，他也因為這樣她被水電師傅提醒，「不可以用熱水沖水管，這是大忌！」

根據《健康2.0》報導，裝修學院校長鄧世民表示，倒入滾水不一定會傷水管，但大前提是，要先了解家中水管的材質及特性。如果家中的排水管是「軟膠管」或是「劣質水管」，切記不可倒入滾水及熱水。

按圖了解預防鋅盤淤塞3貼士：

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排水孔被油污堵住該怎麼辦？

不過，若廚房排水孔堵住該怎麼辦呢？台灣無毒教母譚敦慈曾在節目《健康零距離》分享，軟管不耐熱，建議酸性或鹼性的清潔劑都不要泡熱水，也不要把熱水倒進酸性及鹼性的清潔劑，建議用過碳酸鈉加溫水倒入水管，譚敦慈提到，不僅可溶解排水孔周遭和水管壁的油污髒垢，避免發出異味及吸引蚊蟲，且不會導致水管受損。

也有網友在Facebook社團「我愛全聯－好物老實説」分享，家中廚房排水不良，每次洗碗就開始淹水，嘗試了各種方法，還是頻頻堵塞。

許多內行網友紛紛分享秘招：

「買過碳酸鈉一包很便宜，我直接水槽裝滿熱水放適量粉，溶解後就讓他流到水管裡，臭味立馬消失，也可以洗排油煙機，很好用，不過存放要小心」、

「每週用檸檬酸加小蘇打清潔流理管子或浴室和馬桶清潔好用」。



也有網友表示，「碗盤洗前把油倒掉、擦掉，比較不會塞水管」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房水管除油污別用熱水猛沖！內行教簡單3招快速恢復通暢，避免水管阻塞大淹水】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

